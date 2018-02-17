全力救觀光！旅遊業者推花蓮住宿買一送一

2018-02-17 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



前些日子地震，是否打消去花蓮遊玩、過年的計畫？其實，花蓮重要觀光景點不受地震影響，依舊好美、好好玩。燦星旅遊率先與多家花蓮飯店業者在過年連休期間，推出「用行動支持花蓮 旅遊住宿 買一送一 」等多項優惠專案，提供民眾到花蓮2日遊999元起、住宿買一送一、買住宿贈來回機票等多項商品活動方案。

搭配觀光局即將上路振興花蓮旅遊補助方案，燦星旅遊推出花蓮太魯閣、東大門夜市2日，每人只要999元起，每團限量20名，千元有找就能體驗美食林立的東大門夜市與名列亞洲第七名「世界新興景點」的太魯閣。

此外地震前，原本每房售價2,300元的樂活海景飯店，現在推出買一送一，一次住二間或連續住二晚只要2,300元起：年後搭立榮遊花蓮，最低每人只要1,500元，另外搭配選擇住宿理想大地或遠雄悅來原售價需要4,000元左右，在這次優惠專案僅只要2,580元~2,680元。

花蓮樂活海景飯店於2014年落成，位在花蓮最美的海岸中心，鄰近七星潭、機場、花蓮美崙山、花蓮港口、花蓮市中心等，超便利的交通為旅客省去驅車的時間，現在買一送一或兩間兩晚只要 2,300元，

「哇！真是太美了」其浪漫的維多利亞式建築與、面向湛藍的太平洋海景，成為許多人走進遠雄悅來的第一句話，絕美氛圍景致錯過可惜。現在搭立榮遊花蓮，遠雄悅來2日只要2,680元起。