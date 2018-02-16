地震倒塌第十天 統帥飯店拆除完畢

2018-02-16 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ／花蓮縣報導



花蓮震災迄今第十天，倒塌的統帥飯店大年初一拆除完畢，周邊道路重新鋪設柏油及畫上整齊標線。花蓮縣長傅崐萁說，從瓦礫堆中再站起來的花蓮，又美又安全。 圖／花蓮縣政府提供 分享 facebook

農曆年前大地震，造成花蓮四棟大樓倒塌迄今第十天，第一棟拆除的統帥飯店昨天完全拆除。花蓮縣長傅崐萁說，從瓦礫堆中再站起來的花蓮，是個美麗的城市，也是個相當安全的地方，期盼所有國人在農曆年節期間，可以透過行動來到花蓮，一窺美麗的山海風光，感受花蓮強韌的生命力。

統帥是花蓮地標從民國六十六年開幕到現在營運逾四十年，這次的地震統帥大飯店受損嚴重，四樓瞬間變一樓。統帥大飯店盼在原址原地重建，薪水也會照發，不會虧待員工，但需要董事會開會後決議。

從原本最繁榮的飯店，到倒塌荒廢的大樓，到現在的平地，附近的居民百感交集。年近六十歲的林婦是統帥初期的員工，她說，真的很希望看它重新站起來，再度發光。

在附近開店的楊小姐說，這幾天，生意慘淡，來店的客人寥寥可數；隨著危樓的拆除、重新畫上標線，也感覺像是重生了，也希望走過震痛，未來的花蓮越來越好。

劉姓業者表示，花蓮的地震已平息，花蓮受損的地方只有一小部分，但一時要重建遊客信心不容易，只希望一切會慢慢好轉，他也相信花蓮是很有韌性的，經得起考驗。

傅崐萁表示，雖遭逢災變，但各界湧入的愛心，讓花蓮在短短的時間，完成了災後重建的任務，非常感謝所有勞工夥伴，清潔隊員、工程等團隊，趕在大年初一，短短六天內不眠不休的進行美化作業，就將花蓮市中心的統帥大飯店整平完工，讓該地區回復原有的樣貌。