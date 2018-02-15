花蓮災民小確幸！「家沒了 幸好能與家人平安圍爐」

2018-02-15 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ／花蓮縣報導



花蓮縣長傅崐萁（中）前往勞工育樂中心關心圍爐災民，受災戶很高興今年還能與家人平安圍爐吃飯。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

「現在吃的每一口飯都是感恩！」花蓮縣府昨晚請花蓮震災近四百名災民圍爐吃年夜飯，住在雲門翠堤大樓的陳姓住戶說，今年首度沒有家可以過年，但還能與家人平安圍爐吃飯，就是最幸福的事。

過年了，但花蓮地震受災戶的心情卻是格外沉重。花蓮縣府昨晚邀災民在福康飯店及勞工娛樂中心圍爐，縣長傅崐萁表示，會盡最大力量協助，希望災民吃飽飯，振作起來勇敢面對，繼續為打造家園打拚。

小朋友第一次在飯店吃年夜飯，興奮夾著自己愛吃的菜色。 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

飯店餐廳經理廖素華表示，昨晚以十五道中西式自助餐點，熱騰騰、用料實在，就是要讓災民吃好吃飽；勞工娛樂中心則準備遠從台中來的素食桌菜，傅崐萁全程參與，不時和災民話家常。

「劫後餘生好幸運！」雲門翠堤大樓住戶陳小姐哽咽地說，從沒想過有生之年會遇到這麼大的劫難，卻還能與家人平安圍爐吃飯，令她格外感恩，也感謝這段時間各界的幫助，「感恩再感恩，這是我們最想說的話」。

也有人忍不住悲從中來，對未來茫然。葉姓災民說，這段日子居無定所，這邊住幾天、那邊住幾天，畢竟不是自己的住所，盼政府能盡快讓他們有個屬於自己的「家」。

花蓮縣府啟動安置作業，針對住家倒塌的一百八十多戶受災戶，發給廿萬元慰問金支應住宿費；對於倒塌建物周遭受封鎖管制無法回家的上百戶撤離戶，主要集中入住福康飯店及鮪魚家族飯店，直到危樓拆除解除管制為止，預計約十天。