震怕了！陸客團不住花蓮 改夜奔宜蘭住宿

2018-02-14 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



花蓮6日發生強震，造成9名夜宿花蓮的陸客魂斷異鄉，消息傳回大陸，近來不少來台的陸客團取消原本在花蓮的旅館訂房，玩完太魯閣、七星潭後，改搭火車到宜蘭住宿。現今走訪花蓮的團客要到宜蘭，大多由遊覽車空車載行李走蘇花公路到宜蘭蘇澳新站，陸客團則搭北迴線火車到站會合，今天晚間蘇澳新站有4台遊覽車等候陸客團，四名司機都表示，因為花蓮強震，陸客團都退掉原本花蓮的訂房，改住宜蘭了。

一名司機表示，他接北京的陸客團，原本陸客都住花蓮，但受強震衝擊，在花蓮玩一天後，決定改在晚間拉至宜蘭住宿，晚間七點搭火車抵達宜蘭後，再吃晚餐、入住宜蘭旅店，行程改變對司機也有影響，「原本可以休息，現在晚上得多跑這一趟班。」

「人家在災後重建，有什麼好玩的？」另一名司機則說，有些是抵達台灣後緊急改行程，有些是還沒來到台灣就改，將原本花蓮的旅館退掉，緊急在宜蘭訂房，「旅館訂不到，就往民宿找。」

蘇澳新站站務佐理陳行力說，連日觀察下來，過去陸客團多在下午抵達宜蘭，這幾天的確晚上報到的陸客團變多了。

「有些飯店的確有說『撿到幾台遊覽車！』」宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴說，這幾天宜蘭、礁溪的飯店訂單量不佳，但陸客團緊急改訂單，來宜蘭住宿，讓他們意外「撿到」，證實有陸客團棄花蓮選宜蘭，強震過後連續多天如此，但據他了解，這些陸客團只是把宜蘭當成住宿地替代，只有住宿，並沒有安排宜蘭景點旅遊，在宜蘭住一晚後，隔天即北上，繼續新北、台北的旅遊行程。

今天晚間七點台鐵蘇澳新站晚間湧入爆量從花蓮來的陸客，棄花蓮改住宜蘭。記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

今天蘇澳新站有四台遊覽車在等待陸客團搭火車前來，四名司機都表示，原本要住花蓮，改住宜蘭。記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

今天晚間七點台鐵蘇澳新站晚間湧入爆量從花蓮來的陸客，棄花蓮改住宜蘭。記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

今天晚間七點台鐵蘇澳新站晚間湧入爆量從花蓮來的陸客，棄花蓮改住宜蘭。記者張芮瑜／攝影 分享 facebook