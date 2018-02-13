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幫助花蓮地震災民 大陸在台機構、企業捐款

2018-02-13 22:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

2018年2月6日台灣花蓮縣發生規模6.0級、震度7級地震，造成人員傷亡和重大財產損失。地震牽動著兩岸同胞的心，作為在台工作、生活的大陸機構、企業工作人員，更是感同身受，大家時時關注著災情和救災進度，紛紛對罹難同胞表示哀悼，並表示應盡自己的綿薄之力，幫助受災的當地居民和大陸及海外遊客，戰勝災害，度過難關，重建美好家園。

一方有難，八方支援，是中華民族的傳統美德，2月8日，機電商會台北辦事處、海貿會台北辦事處和中國銀行台北分行向大陸在台機構、企業發出捐款倡議，伸出援手，奉獻愛心。

倡議發出後，大陸在台機構、企業紛紛行動起來，將捐款匯至花蓮縣社會救助金專戶，分別有：中國銀行捐出新台幣300萬元，台灣閩投經濟發展有限公司捐出50萬元、金門陸島酒店有限公司捐出10萬元、交通銀行台北分行捐出300萬元、海峽友誼實業有限公司捐出5萬元、中國建設銀行台北分行捐出300萬、北京同仁堂太豐股份有限公司捐出10萬元、機電商會台北辦事處捐出20萬元、海貿會台北辦事處捐出20萬元、海旅會駐台辦事處捐出20萬元。

目前還有多家大陸在台機構、企業表達了捐款意願，正在辦理內部程式，善款還將陸續捐出。

截至13日10時，首批十家大陸在台機構、企業共為台灣花蓮地震受災同胞捐款1,035萬元。

捐款地震電商
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