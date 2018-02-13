民調顯示 近八成民眾對花蓮地震政府救災表現表示滿意

2018-02-13 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



根據一份在13日發布的民調顯示，對於此次花蓮地震，有高達78.2%的民眾滿意政府救災表現，其中以雲嘉南（(82.6%）和宜花東（80.6%）感到滿意的比例較高。在政黨傾向部分，不論哪一個政黨傾向的支持者，對於此次政府救災表現也都感到滿意。

致公黨13日舉行「台灣政經生活歲末年終大調查，總檢討與展望未來」民調公布記者會，當中特別針對此次花蓮地震國人對政府救災表現的調查。

此外，這次調查也就總統蔡英文、行政院長賴清德，以及立法院過去一年來整體表現進行調查。

致公黨主席陳柏光表示，根據調查結果，有32.5%的受訪者對於蔡英文總統就任至今的表現感到滿意，50.8%感到不滿意，相較於1月份的調查，滿意度上升6.7 個百分點，不滿意度下降8.7個百分點。

對於行政院長賴清德就任至今的表現，則有48.7%的受訪者感到滿意，34.4%感到不滿意，相較於1月份調查結果，滿意度上升7.8個百分點，不滿意度下降5.7個百分點。

然而在立法院表現滿意度部分，只有24.7%的受訪者對於立法院過去一年表現感到滿意，59.3%感到不滿意。

另，受訪民眾普遍對於國內四大政黨：時代力量、親民黨、國民黨、民進黨過去一年整體表現則普遍感到不滿意。其中，國民黨不滿意度達58.8%，民進黨不滿意度也有57.5%、時代力量不滿意度56.3%、親民黨不滿意度42.5%。

致公黨主席陳柏光表示，致公黨秉持著「致力為公」的創黨精神，將在台灣主要政黨外，扮演另一個監督政府的重要角色，並將在今年選舉中，推出自己的候選人。此外，致公黨也將每個月舉辦兩次針對公共議題的民調記者會，持續觀察時政。