花蓮震災69國送暖 外交部感謝

2018-02-13 21:20 中央社 台北13日電



花蓮6日深夜發生強震，造成17死、超過280人受傷。外交部今天表示，已有69個國家及歐洲聯盟等國際組織表達關懷與慰問；對國際社會的關懷，外交部表達由衷謝意。

外交部發布新聞稿表示，花蓮發生強震後，政府全力投入救災工作，目前第一階段救災工作已告一段落，將進入重建與復原。

外交部說，截至今天上午，共有美國、日本、加拿大、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯、澳洲、斐濟、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越南、教廷、比利時、波士尼亞及赫塞哥維納、捷克、法國、德國、荷蘭、匈牙利、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞士、瑞典、英國、貝里斯、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、古巴、厄瓜多、墨西哥、巴拿馬、秘魯、委內瑞拉、布吉納法索、史瓦濟蘭、南非、以色列、約旦、科威特、蒙古、俄羅斯、土耳其等69國，以及歐盟、東加勒比海國家組織、中美洲議會、中美洲統合體等國際組織表達關懷與慰問。

其中，日本政府派遣專家團隊攜帶2台「深層生命探測儀」抵台協助救災，新加坡政府也派遣1架C-130運輸機，載運醫療用品、帳棚及手電筒等救援物資來台。

外交部表示，對於國際社會各界關懷與支持，外交部代表中華民國政府與台灣人民，表達由衷謝意。

此外，僑務委員會今天發布新聞稿表示，地震發生後，即接獲全球海外各地僑胞表達關懷慰問。為進一步協助救災及重建工作，全球各地僑團及僑胞紛紛表達有意捐款賑災；經統計，截至13日，海外僑界允諾捐款金額約計87.7萬美元（約新台幣2600萬元），相關捐助款項將陸續轉致花蓮縣政府賑災專戶與衛生福利部賑災專戶，協助災後重建工作，目前海外賑災捐款仍在持續進行中。