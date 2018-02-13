支持花蓮 縱管處呼籲民眾來旅遊

2018-02-13 21:20 中央社 花蓮13日電



交通部觀光局花東縱管處今天表示，花蓮震災除了造成花蓮4棟大樓倒塌及居民死傷外，花蓮觀光業也慘遭波及，但事實上花蓮景點並未受損，呼籲民眾新春假期到花蓮來玩。

花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，連帶引發飯店、旅館退訂潮，重創觀光。花蓮縣長傅(山昆)萁在今天呼籲，民眾能多來花蓮走走看看，給予花蓮鼓勵，讓花蓮可以重新站起來，花蓮依然美麗，好山、好水、很景致。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處)也在今天發布新聞稿表示，花蓮縣內景點如鯉魚潭、雲山水、立川漁場、新光兆豐休閒農場、台糖光復糖廠、瑞穗溫泉及安通溫泉其實安全無虞，呼籲民眾新春假期呼朋引伴到花蓮來玩。

縱管處指出，花蓮旅行社與地震中安全無虞的五星級飯店與民宿業者合作，發起「一人一宿愛花蓮」旅宿優惠，從21日至6月底只要新台幣1800元就包含北花來回機票1張，並可獲得五星級飯店或民宿住宿1晚。

縱管處表示，中央氣象局預報農曆除夕至初三大致上溫暖舒適，各地高溫均可逾20度，南部逼近30度。請大家把握農曆春節假期到花蓮觀光旅遊，用實際的行動支持災後花蓮，用新台幣讓花蓮的鄉親過好年。