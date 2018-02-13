花蓮災後重建 七大貸款協助措施相挺

2018-02-13 21:20 中央社 台北13日電



為協助0206花蓮地震災民及企業受災戶進行災後重建，金融監督管理委員會今天協調國發會、中央銀行以及金融機構等單位，對受災戶提供自用、非自用房貸等七大貸款協助措施。

金管會邀集國家發展委員會、中央銀行、財政部國庫署、經濟部中小企業處、交通部觀光局、台灣票據交換所、中小企業信用保證基金、銀行公會、信用合作社聯合社、產險公會、壽險公會及相關金融機構等，就相關金融協助措施，召開研商會議，並由金管會副主委黃天牧主持會議。

金管會銀行局副局長王立群說明，經行政院依災害防救法公告為災區的花蓮縣花蓮市、新城鄉及吉安鄉，金融機構將積極配合，對自用房貸等七大貸款依災害防救法相關機制辦理既有貸款的展延，利息補貼以不高於原貸利率下，以最高利率上限補貼，且利息補貼可回溯自災害發生日的2月6日起算。

全損不堪使用的自用住宅購屋貸款，提供貸款展延5年、補貼利率上限2%；部分毀損但仍堪使用的自用住宅購屋貸款，以及全部或部分毀損的非自用住宅購屋貸款提供貸款2年展延，補貼利率上限為2%。

以災區房屋為擔保的其他貸款及其他擔保貸款者，提供貸款1年展延，補貼利率上限為2%；汽車貸款提供1年貸款展延以及補貼利率上限為4%；信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款提供貸款6個月展延，利率補貼上限為4%；保單借款提供6個月貸款展延、利率補貼上限為3%；債務協商債務則提供1年的貸款展延、利率補貼上限3.5%。

對於花蓮受災居民及企業的金融協助，還有當受災企業戶因資金周轉不靈而退票的註記時，可向台灣票據交換所申請重大災害註記，自災害發生日起6個月內暫緩通報為拒絕往來、不提供查詢，以維持企業票據信用；受災企業戶融資需求，必要時，中小企業信用保證基金將提供信用保證，保證成數為9成；花蓮災區居民及企業若有相關融資或金融服務問題，可向金融機構窗口聯繫。