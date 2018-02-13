蔡英文高雄勞軍 感謝國軍投入花蓮救災

2018-02-13 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「謝謝你們、你們辛苦了！」總統蔡英文今天上午到高雄旗山慰問國軍弟兄，陸續前往國軍資通電軍指揮部華山營區與陸軍八軍團泰山營區慰勉官兵與致贈加菜金，致詞前先感謝國軍支援花蓮震災。蔡英文表示，中華民國是愛好和平的國家，我們不會求戰，但也絕不畏戰，國軍會保持最強悍的戰力，捍衛台海和平。

今天上午，國防部長馮世寬、國安會秘書長嚴德發、參謀總長李喜明等人陪同總統蔡英文慰勞國軍。為迎接總統到來，陸軍八軍團士兵進行動態操演，當眾展演輕型戰術輪車、M48A2檞樹飛彈車、萊茲雷達系統等軍備戰力。

動態操演結束後，總統蔡英文與國軍弟兄合影留念，並轉往餐廳，致贈加菜金給八軍團指揮官陳曉明中將，留在餐廳與230名官士兵共用午餐。

蔡英文表示，花蓮震災第一階段的救災任務已告一段落，感謝八軍團在內的全體國軍投入救災，謝謝你們、你們辛苦了；救災期間，國軍協助運輸救災部隊、各縣市消防特搜與搜救裝備機具進入災區，快速動員、精準投入災區，守護災民讓國人安心。