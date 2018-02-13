面對重大災難 國防部：國軍第一個到 最後一個走

2018-02-13 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午表示，2月6日深夜，花蓮地區發生芮氏規模6.0強震，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓及國盛六街民宅等處傾斜，國軍第一時間即派遣兵力馳援，花防部所屬戰車營、衛生連及空軍第5聯隊與教準部等單位，均於7日凌晨立即投入雲門翠堤大樓、統帥大飯店等災區救援。國防部發言人陳中吉強調，面對重大災難，國軍官兵絕不畏懼、絕不退縮，絕對是民眾最有力的靠山，依然會是第一個抵達災區的救難隊伍，也將會是最後一個離開的隊伍。

國防部上午舉行例行記者會，回顧震災救災歷程，陳中吉表示，為利各作戰區救災官兵及特搜隊員迅速投入災區，部長馮世寬指示空軍於凌晨1時25分即投入機務整備，凌晨3時18分派遣第1架C-130運輸機，搭載本部副總長執行官陳寶餘上將、消防隊員及各式搜救裝備等馳赴花蓮。為加速搜救兵力投入災區，蔡總統於7日清晨搭乘專機至花蓮災區現勘時，亦搭載陸軍工兵併同前往，以把握黃金救援時間。

他表示，花蓮震災迄今，國軍累計兵力派遣2943人次、C-130運輸機等型機28架次、帳篷800頂、各型重要機具8類82部，執行人員搜救、安全維護、土石清運、醫療照護及心理諮商等任務。國軍將賡續配合花蓮縣政府，持續執行環境消毒及提供民眾安置營區(目前規劃誠信營區，可收容45戶)等任務。

此外，在空勤總隊UH-60M直升機搜尋方面，國軍自2月6日迄今(13)日止，累計派遣搜尋兵力計海軍18艘次、空軍16架次。陳中吉表示，直升機正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥曾經是我們的同袍，退伍後仍選擇駕駛救難直升機的艱鉅工作，國軍將持續派遣海、空軍兵力進行搜尋，期能盡快尋獲康萬福等機組及搭乘人員。

在空軍第2聯隊何子雨上尉搜尋案方面，國防部說，自去年11月7日迄今(107)年2月13日止，累計派遣搜尋兵力計海軍232艘次、海巡46艘次及空軍276架次、空勤總隊7架次，以及奧黛莉絲號33艘次(測量船)、寶拉麗絲號(海洋探勘船)4艘次。陳中吉強調，何子雨上尉是我們的同袍，國軍更不會忘記子雨，將持續派遣海、空軍兵力進行搜尋，期能盡快尋獲何子雨及幻象戰機。