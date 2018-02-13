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菲籍看護命喪花蓮 旅菲台商募款慰問

2018-02-13 02:40中央社 馬尼拉12日專電

花蓮6日深夜強震，菲律賓籍看護美樂蒂（Melody Albano Castro）不幸喪生，菲國許多台商組織在得知她家境貧困之後，今天開始為美樂蒂募款，展現人情味。

菲律賓台商總會名譽總會長洪啟川下午在台商總會群組中為美樂蒂發起募款，「人不親土親，對於美樂蒂的意外死亡，台商總會如果能伸出溫暖的手，將有很重大的意義。」

他留言後不久，會員開始紛紛響應，菲律賓台商總會總會長江福龍表示，他已經開始聯絡，希望能在春節過後帶著幹部前往呂宋島北部卡加延省（Cagayan）慰問美樂蒂的家人。

短短數小時內，菲律賓台商總會已為美樂蒂募得25萬披索（約新台幣16萬元），預期金額還會增加。

其他旅菲台商團體，如菲律賓台灣同鄉會和菲律賓台灣工商總會等，也已表達募款及慰問的意願。

花蓮縣6日深夜發生規模6.0地震，縣治花蓮市震度7級，市區數棟大樓傾斜坍塌及道路龜裂，造成17人喪生、超過280人受傷。美樂蒂工作的花蓮市雲門翠堤大樓倒塌，她被櫥櫃壓倒，遺體8日晚間被尋獲，得年28歲。

中華民國駐菲代表林松煥9日在接受菲國GMA電視台訪問時，向美樂蒂的家屬表達衷心的同情與慰問，並承諾願協助她的家屬赴台處理後事，及提供其他援助。

美樂蒂的丈夫於2014年因車禍癱瘓，生活重擔落到美樂蒂的身上。她於2015年5月赴台工作，不料卻在花蓮這場強震中喪生，全家再失家計支柱。

駐菲代表處及旅菲台商的關懷，將可讓菲律賓人民感受台灣人的人情味。

菲律賓海外勞工福利處（OWWA）將為美樂蒂提供喪葬補助、生計補助及子女教育助學金。

菲國勞工部駐台人員則說，美樂蒂的家屬將可領到1萬5000美元（約新台幣44萬元）的保險金、她的雇主提供的新台幣50萬元，以及花蓮縣政府的新台幣30萬元救濟金。

台商菲律賓募款0206花蓮強震

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