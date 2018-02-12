14日擬關閉收容所 花蓮受災戶將安置飯店

2018-02-12 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



縣政府預計於2月14日關閉收容所，倒塌建物周遭警戒區的安全撤離戶則統一安置於福康飯店。記者徐庭揚／攝影 分享 facebook 花蓮在2月6日晚間發商強震地震，釀成嚴重災害，且市區多處建築物倒塌傾斜及道路崩塌，花蓮縣政府在10日發放受災戶每戶20萬元整慰問金，另針對因地震死亡之民眾及旅客，均有專責社工員協助處理後事喪葬同時發放每人60萬元整慰問金。

花蓮縣政府各局處則同步啟動「一戶一專責」服務方式，一對一協助180戶受災戶辦理受災證明、身份證件、健保卡、慢性處方箋、假牙、輔具等，並連結免費乘車及代步腳踏車等服務，滿足災民各項生活所需。

另由於春節將近且氣象局發布寒流低溫特報，為讓地震受災戶能有安身之處，社會處已於各收容所內清查災民需求，並連結相關住宿資源，協助民眾返家或安置妥適處所。

其中住家倒塌之受災戶包括吾居吾宿、白金雙星、雲門翠堤，由民眾自行運用慰問金支應住宿費；而倒塌建物周遭警戒區的安全撤離戶則統一安置於福康飯店（花蓮市公園路5號）。

至於懷疑住家是危樓的民眾，縣府已委由專業技師到府評估及鑑定受災周邊房屋之結構安全；而因震災心生恐懼之居民，社會處則持續提供心理輔導資源。