「花蓮加油」為災民集氣 榮家長者寫春聯關懷

2018-02-12 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



206花蓮強震災情慘重，引發國人關心，桃園市八德榮家今天下午舉辦春聯書寫賀新年，多位80多歲的愛好書法的榮家長輩參加，現場即席揮毫，展現寶刀未老的筆墨功夫，依傳統習俗書寫新春吉祥、祝福語之外，並對花蓮強震帶來的嚴重傷害感同身受，特別書寫「天佑台灣」、「花蓮加油」祝福語，為花蓮災民集氣、走出傷痛，並祈求新的一年國泰民安。