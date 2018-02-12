花蓮觀光業者自救 發起每人1,800起機+酒專案

2018-02-12 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



隨著救災告一段落，在農曆年前慘遭退房狂潮的花蓮觀光業者急自救，理想大地、花蓮翰品等飯店業者紛紛自拍正面影片於自媒體上信心喊話，並且發起「一人一宿愛花蓮」行動，推出每人1,800起機+酒超值優惠專案。

長期成功經營花蓮高爾夫球團的金軒閣旅行社，快速整合立榮航空及合作的五星級飯店、民宿業者，如花蓮翰品酒店、花蓮美侖飯店、白色城堡民宿、雲山海民宿、海洋仙境民宿、詩莉亞民宿、歐克山莊、海泱民宿、悠活旅店、泊客輕旅等，率先響應「一人一宿愛花蓮」行動，宣布自農曆年後2月21日至6月底，推出超值專案每人1,800元起，含北花來回機票各乙張和五星飯店或民宿住宿乙晚（雙人成行、兩人一室），以行動支持花蓮，限額10,000名，售完為止。

金軒閣旅行社顧問陳慧珍表示，看到好山好水的花蓮遭受如此重大天災，真的很難過及不捨，尤其目前網路上還有不少危言聳聽的地震謠言風傳，讓原本該是旺季的農曆年節業績狂洩，此次推出優惠專案，不論未來政府對旅行社推動花蓮成團的補助金額多少，不計盈虧，只希望在這個非常時期，能夠讓消費者重拾到花蓮觀光的信心，並讓花蓮觀光業者感受到遊客的溫情，以行動支持「一人一宿愛花蓮」。