花蓮賑災捐款 衛福部首開行動支付管道

2018-02-12 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



因應捐款方式愈來愈多元，衛福部宣布與台灣Pay合作，民眾只要使用台灣Pay的APP，即可利用行動支付完成花蓮賑災捐款。 圖／截自台灣Pay網站 分享 facebook

花蓮強震後，衛福部即開設賑災專戶募款，截至昨天為止，共募得8553萬4630元。因應捐款方式愈來愈多元，衛福部今再宣布與台灣Pay合作，民眾只要使用台灣Pay的APP，即可利用行動支付完成捐款。

衛福部社救司長李美珍指出，行動支付是數位經濟時代趨勢，尤其是年輕人慣於拿出隨身的智慧型手機，在結帳櫃台刷卡機「嗶」一下，或掃瞄二維條碼（QR Code），不需掏出現金，就可完成付款程序。

面對花蓮強震後的災區重建，衛福部發起勸募，許多國內外民眾詢問，是否有更便利的捐款方式。

李美珍說，為了讓民眾就近甚至「在家」捐款，因此積極接洽台灣Pay合作。民眾只要下載使用「台灣Pay」APP，掃描「衛生福利部賑災專戶－0206花蓮震災」的QR Code，輸入捐款金額，即可完成轉帳捐款，不用任何轉帳手續費。

需捐款收據者，需填覆台灣Pay網站的表格，連同「交易結果成功畫面」，傳真至衛福部（02-85906065），以利寄送收據：https://www.taiwanpay.com.tw/content/info/bulletin_detail.aspx?enc=ED3F03B206E95E70A370A2C11AFC2AE7。

李美珍說，感謝企業的熱心協助，該部未來將研議國外行動支付捐款可行性。至於收到的善款，將依指定用途，全數轉捐予花蓮災區使用。有任何問題，民眾可撥該部賑災專戶捐款查詢電話：02-85906621，或撥1957福利資訊專線洽詢。