震災罹難者聯合公祭 傅崐萁：盼有因應天災制度與流程
花蓮大地震，造成17人死亡罹難，花蓮縣府今天中午在市立殯儀館舉行聯合追思公祭，聯合追思公祭就各界人士獻花奠弔之下完成。花蓮縣長傅崐萁在會後表示，希望逝者得到安息，家屬停止悲傷，繼續好好生活，同時也盼國家能推動面對天然災害的一套流程及制度。
傅崐萁表示，自1951年之後，花蓮居民從未經歷如此重大災變，在這場災難中造成17位罹難者，花蓮鄉親都在多風多雨多震的環境中生活，此次震災讓大家受到驚嚇與惶恐，事發地震10分鐘以內，救難人員立即趕赴現場救援，在此也誠摯感謝所有來自國內外救災隊、志工夥伴、宗教團體及善心人士，給予花蓮最大的協助予幫忙。
傅崐萁表示，我們在傷痛中不斷的學習、成長，希望這次的傷痛能成為下一次經驗，然面對越來越嚴重的天災，人類要如何生存、要如何因應?他說，希望國家能盡快完成維持國土保育及安全的政策並且盡快執行，讓以後類似的災難的時候，讓人民傷亡降到最低。
傅崐萁同時也感謝總統蔡英文與行政院長賴清德二次前來花蓮關心震災後續處理，更感謝所有主動協助捐助善款、物資的海內外朋友，未來重建之路漫長，花蓮縣政府將會肩負責任完成，也期盼中央給予更多協助及支持。
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