震災罹難者聯合公祭 傅崐萁：盼有因應天災制度與流程

2018-02-12 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮大地震，造成17人死亡罹難，花蓮縣府今天中午在市立殯儀館舉行聯合追思公祭，聯合追思公祭就各界人士獻花奠弔之下完成。花蓮縣長傅崐萁在會後表示，希望逝者得到安息，家屬停止悲傷，繼續好好生活，同時也盼國家能推動面對天然災害的一套流程及制度。

傅崐萁表示，自1951年之後，花蓮居民從未經歷如此重大災變，在這場災難中造成17位罹難者，花蓮鄉親都在多風多雨多震的環境中生活，此次震災讓大家受到驚嚇與惶恐，事發地震10分鐘以內，救難人員立即趕赴現場救援，在此也誠摯感謝所有來自國內外救災隊、志工夥伴、宗教團體及善心人士，給予花蓮最大的協助予幫忙。

傅崐萁表示，我們在傷痛中不斷的學習、成長，希望這次的傷痛能成為下一次經驗，然面對越來越嚴重的天災，人類要如何生存、要如何因應?他說，希望國家能盡快完成維持國土保育及安全的政策並且盡快執行，讓以後類似的災難的時候，讓人民傷亡降到最低。