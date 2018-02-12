親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台美FTA卡難關
搶救震災動起來
花蓮大震災情慘
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

擁1妻6妾月開銷50萬 雷洪過年難熬爆裝病拒陪妻回娘家

警便當費80元調高到100元 總統：維持體力的大事

震災罹難者聯合公祭 傅崐萁：盼有因應天災制度與流程

2018-02-12 18:05聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮大地震，造成17人死亡罹難，花蓮縣府今天中午在市立殯儀館舉行聯合追思公祭，聯合追思公祭就各界人士獻花奠弔之下完成。花蓮縣長傅崐萁在會後表示，希望逝者得到安息，家屬停止悲傷，繼續好好生活，同時也盼國家能推動面對天然災害的一套流程及制度。

傅崐萁表示，自1951年之後，花蓮居民從未經歷如此重大災變，在這場災難中造成17位罹難者，花蓮鄉親都在多風多雨多震的環境中生活，此次震災讓大家受到驚嚇與惶恐，事發地震10分鐘以內，救難人員立即趕赴現場救援，在此也誠摯感謝所有來自國內外救災隊、志工夥伴、宗教團體及善心人士，給予花蓮最大的協助予幫忙。

傅崐萁表示，我們在傷痛中不斷的學習、成長，希望這次的傷痛能成為下一次經驗，然面對越來越嚴重的天災，人類要如何生存、要如何因應?他說，希望國家能盡快完成維持國土保育及安全的政策並且盡快執行，讓以後類似的災難的時候，讓人民傷亡降到最低。

傅崐萁同時也感謝總統蔡英文與行政院長賴清德二次前來花蓮關心震災後續處理，更感謝所有主動協助捐助善款、物資的海內外朋友，未來重建之路漫長，花蓮縣政府將會肩負責任完成，也期盼中央給予更多協助及支持。

縣長傅崐萁率縣府各局處首長奠弔致哀，也向家屬表達慰問。記者徐庭揚／攝影
縣長傅崐萁率縣府各局處首長奠弔致哀，也向家屬表達慰問。記者徐庭揚／攝影
分享
花蓮縣府今天中午在市立殯儀館舉行聯合追思公祭。記者徐庭揚／攝影
花蓮縣府今天中午在市立殯儀館舉行聯合追思公祭。記者徐庭揚／攝影
分享
統帥飯店派員到場弔唁致意。記者徐庭揚／攝影
統帥飯店派員到場弔唁致意。記者徐庭揚／攝影
分享
家屬為罹難者獻花。記者徐庭揚／攝影
家屬為罹難者獻花。記者徐庭揚／攝影
分享
家屬為罹難者獻花。記者徐庭揚／攝影
家屬為罹難者獻花。記者徐庭揚／攝影
分享
漂亮生活旅店負責人陳光印到場致意，露出十分悲傷的神情。圖／花蓮縣政府提供
漂亮生活旅店負責人陳光印到場致意，露出十分悲傷的神情。圖／花蓮縣政府提供
分享
花蓮市長魏嘉賢率公所同仁奠弔致哀。記者徐庭揚／攝影
花蓮市長魏嘉賢率公所同仁奠弔致哀。記者徐庭揚／攝影
分享
會場布置近四千朵大白菊，以「翅膀｣為意象，象徵追思緬懷與祝福之意。記者徐庭揚／攝...
會場布置近四千朵大白菊，以「翅膀｣為意象，象徵追思緬懷與祝福之意。記者徐庭揚／攝影
分享
台灣搜救總隊前往聯合公祭向罹難者致意。記者徐庭揚／攝影
台灣搜救總隊前往聯合公祭向罹難者致意。記者徐庭揚／攝影
分享
漂亮生活旅店負責人陳光印等人前往公祭弔唁。記者徐庭揚／攝影
漂亮生活旅店負責人陳光印等人前往公祭弔唁。記者徐庭揚／攝影
分享

傅崐萁地震蔡英文

相關新聞

花蓮賑災捐款 衛福部首開行動支付管道

2018-02-12 18:59

「收到鄉親滿滿的愛」陸媒採訪花蓮大震捐15萬賑災

2018-02-12 18:07

台灣各界救援協助傷亡陸客及家屬 國台辦致謝

2018-02-12 15:16

收容所尚有400餘人 今起安置飯店過年

2018-02-12 15:10

陸方派員陪罹難者家屬來台 陸委會表感謝

2018-02-12 15:04

台灣世代智庫民調 8成滿意政府救災表現

2018-02-12 13:50

災區復建 提供受災戶免費租屋媒合

2018-02-12 13:49

花蓮賑災專戶要點 參考台南

2018-02-12 13:48

花蓮捐款邁向8億 學童手寫信有洋蔥

2018-02-12 13:46

台南地震捐款 執行率53.8%

2018-02-12 13:44

震災補助 政院重申：不會獨厚台南

2018-02-12 13:43

震災補助大小眼？張善政：安家固園非挹注單一縣市

2018-02-12 13:39

響應賑災！力麗哲園飯店-花蓮館 推出災民長住優惠方案

2018-02-12 13:24

中央200億元助台南？ 徐國勇重申：只有9千萬元

2018-02-12 12:36

安家固園計畫獨厚台南？張善政：後續執行不清楚

2018-02-12 12:35

台南地震 善款執行金額過半

2018-02-12 12:28

台積電公布花蓮震災協助復原方案 董娘張淑芬親臨現場

2018-02-12 12:26

打響「旅宿網」認證 觀光局擬與國外訂房平台合作

2018-02-12 12:20

花蓮震災善款邁向8億 其中這筆善款有洋蔥！

2018-02-12 12:15

傅崐萁：花蓮依舊美麗安全 請用觀光支持花蓮站起來

2018-02-12 11:23

旅宿網推薦增「耐震標章」? 觀光局：找專家討論

2018-02-12 11:14

台灣加油！ 日雜誌找綾瀨遙遊台灣啖美食推觀光

2018-02-12 11:10

地震讓你煩悶？ 記住這五字訣排解

2018-02-12 11:06

花蓮強震 八成民眾滿意政府救災表現

2018-02-12 11:01

雲翠比維冠難拆 專家：基底先堆土堤至4層樓高

2018-02-12 11:00

暖到哭！台人到宮古島玩 意外收到花蓮地震善款

2018-02-12 10:00

震後「安內攘外」社群文連發 小英喊話心法大解析

2018-02-12 08:00

傅崐萁：重建估需20億 盼中央支援

2018-02-12 00:11

花蓮震災 搜救隊鳴笛鞠躬結束任務

2018-02-11 23:55

花蓮強震後...搜救進入尾聲 漫長重建開始

2018-02-11 23:42

為救災 蘇花改首度放行大型車

2018-02-11 23:30

返鄉遇強震 基隆特搜小隊長銷假救災

2018-02-11 23:26

統帥飯店突又坍塌了？ 廠商：正常施工

2018-02-11 21:00

有家歸不得 間接受災戶怨：只想回家過年

2018-02-11 20:49

憶921救災 呂秀蓮：能幫多少就幫多少

2018-02-11 18:41

影／賑災大小眼？傅崐萁：政院給台南200億 給花蓮3億

2018-02-11 17:44

花蓮強震！企業送暖助賑災 愛心捐款名單出列

2018-02-08 19:30
看更多

熱門文章

賴清德民調死亡交叉 蔡英文不滿意度創新高

2018-02-12 10:35

漂亮生活、吾居吾宿為何檢舉無效？ 原因在這裡

2018-02-12 12:41

香港女大生讚台灣三優點 大推警察「好熱情」

2018-02-12 11:53

花蓮震災善款邁向8億 其中這筆善款有洋蔥！

2018-02-12 12:15

暖到哭！台人到宮古島玩 意外收到花蓮地震善款

2018-02-12 10:00

統帥飯店突又坍塌了？ 廠商：正常施工

2018-02-11 21:00

震後「安內攘外」社群文連發 小英喊話心法大解析

2018-02-12 08:00

住房剩一成觀光慘兮兮 在地人：餘震減弱花蓮依然美

2018-02-11 21:22

蔡英文施政滿意度僅27.6% 府：民調時間過期

2018-02-12 16:13

直言集／台灣內外交迫…再維持現狀 走不出活路

2018-02-12 00:13

陳金德參選？ 立委：誰打徵召主意就是民進黨罪人

2018-02-12 00:21

卓越級！漂亮生活旅館震垮一周 全球訂房網仍大推

2018-02-12 10:21

邱文祥備戰北市 藍採柯P模式？

2018-02-12 00:05

八旬老婦強震後家中就缺水 水電志工一進屋她爆哭

2018-02-11 19:48

美國務院前官員：美豬牛雜不解禁 台美FTA沒得談

2018-02-11 23:50

女力捍衛南疆我遙遙領先 太平島新一代女性官兵曝光

2018-02-12 13:53

獨／奪10命漂亮旅居網路評價高 曾違法經營被裁處

2018-02-12 10:33

特搜憶搜救陸籍旅客 樓層緊貼如三明治

2018-02-11 19:51

傅崐萁：重建估需20億 盼中央支援

2018-02-12 00:11

雲翠比維冠難拆 專家：基底先堆土堤至4層樓高

2018-02-12 11:00

【重磅快評】小英回春？賴神死亡交叉？藍綠高興太早了

2018-02-12 16:45

家屬盼罹難黑鷹機組人員入祀忠烈祠

2018-02-11 20:55

台灣各界救援協助傷亡陸客及家屬 國台辦致謝

2018-02-12 15:16

談都更 張景森：我從不知有什麼受害者？

2018-02-12 15:04

台美經貿進入深水區 「雙方愈來愈計較」

2018-02-12 00:08

花蓮震災 搜救隊鳴笛鞠躬結束任務

2018-02-11 23:55

16日前將墜海黑鷹打撈上岸？空勤總隊：沒把握

2018-02-12 15:10

救災扛霸嚴德發 花蓮強震一役穩住國安龍頭威望

2018-02-12 14:38

海巡人人都要戰廚房 將逐漸走入歷史

2018-02-12 09:58

別再稱災區！「我要去花蓮玩」活動號召用腳愛花蓮

2018-02-12 11:53

民進黨宜蘭改採徵召？ 翻盤有難度

2018-02-12 00:19

宜蘭初選改徵召？段宜康：若醞釀這樣幹就是民進黨罪人

2018-02-11 22:09

快過年了…花蓮3千戶還停水 水電工熱血支援

2018-02-11 23:53

立看板為徵召參選暖身？ 陳金德：非關選舉 一切隨緣

2018-02-11 22:37

陳師孟嗆查辦綠不辦藍法官 柯P：我對司法很感冒

2018-02-12 11:42

台灣加油！ 日雜誌找綾瀨遙遊台灣啖美食推觀光

2018-02-12 11:10

台北書展落幕 人氣、買氣雙跌

2018-02-12 00:17

吳宜臻透露要當配角 徐定禎循柯P模式參選幾成定局

2018-02-12 18:02

黃智賢：日搜救隊到此一遊 安倍大賺的政治行銷戲

2018-02-12 14:38

觀察站／大陸作家絕跡 台北書展警訊

2018-02-12 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top