國台辦：感謝台灣各界對受傷陸客家屬的關照

2018-02-12 13:04 中央社 北京12日電



國台辦發言人安峰山今天表示，陸方感謝台灣有關方面、花蓮縣政府和救援人員，對受傷大陸遊客和遇難者家屬給予關照和協助。據不完全統計，大陸各界已捐助人民幣2087.5萬元。

中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山指出，花蓮強震以來，大陸有關方面和社會各界高度關切。國台辦、海峽兩岸關係協會、中國紅十字總會、中國地震協會等有關方面，以及北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區等地方，「第一時間以不同方式向災區同胞表達慰問，對兩岸遇難同胞表示哀悼」。

他表示，國台辦與台灣有關方面及花蓮縣保持密切聯繫溝通，及時瞭解救災進展情況，協調有關方面做好隨時赴台救援和提供救助設備的準備。

安峰山指出，大陸有關方面、地方和台資企業踴躍捐款捐物，支持災區民眾早日度過難關、重建家園，據不完全統計，已捐助合計人民幣2087.5萬元（約新台幣9400萬元）。

他表示，此次震災中共有9名大陸遊客不幸遇難、6名大陸遊客受傷。國台辦、海協會高度重視，會同公安部、國家旅遊局和有關省市迅速啟動應急機制，迅速核實遇難和受傷人員訊息，緊急開通「綠色通道」，為傷亡者家屬及證件遺失人員加急辦理入出境證件，全力協助遇難遊客家屬赴台處理善後。海峽兩岸旅遊交流協會和北京市台辦還派出工作組陪同家屬赴台，協助處理善後事宜。

安峰山最後表示，台灣有關方面、花蓮縣政府和救援人員全力開展搜救，對受傷大陸遊客和遇難者家屬給予關照和協助，陸方對此表示感謝，並希望遇難遊客的善後處理得到妥善處理。