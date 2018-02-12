中央200億元助台南？ 徐國勇重申：只有9千萬元

2018-02-12 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



花蓮0206發生強震，中央即刻撥款3億元震災，但花蓮縣長傅崐萁質疑兩年前發生高雄美濃大地震時，中央撥出的款項數目金額更大。對此，行政院長賴清德日前表示，認為地方首長面對這麼大的地震難免心急，希望傅崐萁能夠穩下來，並強調面對地震災害，國家有一套制度在，不會獨厚台南。行政院發言人徐國勇也重申，台南市政府只有針對土壤液化問題房屋，接受中央補助9000萬元，其中6000萬元用於鑽勘、3000萬元用於測繪，沒有200億元的問題。

針對中央撥款協助花蓮縣政府震災，傅崐萁日前表示意見，認為前行政院長張善政為協助台南市政府重建，從「安家固園計畫」撥款200億元給台南市，希望中央能夠提高撥款金額。賴清德則駁斥，稱這項計畫後來並沒有執行，包括台南維冠大樓、幸福大樓與大智市場公寓大樓等，以及土壤液化造成1000多棟房屋倒塌、傾斜等，都是透過民間善款來解決，並沒有使用200億元的中央補助。

賴清德強調，任何一個地方首長面對這麼大的地震難免心急，希望社會能夠多給傅崐萁和花蓮縣政府加油打氣，並指出除了台南發生過地震，我國還發生過921大地震，國家面對重大事故有一套制度存在，都有同一套標準，絕對不會有獨厚台南的情形發生，並認為花蓮這次地震一定會台南得到更多社會的關心與政府的支持，行政院也將與花蓮縣政府站在一起。

而國發會主委、「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶也在11日表示，行政院於地震發生隔天，即核定由中央特別統籌分配稅款先行撥付花蓮縣政府3億元；另前已於1月31日增撥花蓮縣特別統籌分配稅款5億元、所轄鄕鎮市1.29億元，花蓮縣府均可善加運用於各項救災及重建工作。