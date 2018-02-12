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安家固園計畫獨厚台南？張善政：後續執行不清楚

2018-02-12 12:35聯合報 記者陳熙文╱即時報導

花蓮發生0206強震，行政院立即撥款3億元給花蓮縣政府，然而縣長傅崐萁日前向行政...
花蓮發生0206強震，行政院立即撥款3億元給花蓮縣政府，然而縣長傅崐萁日前向行政院長賴清德陳情，指出前行政院長張善政在台南地震後即匡列200億元「安家固園計畫」，中央應提高撥款。記者李承穎/攝影
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花蓮發生0206強震，行政院立即撥款3億元給花蓮縣政府，然而縣長傅崐萁日前向行政院長賴清德陳情，指出前行政院長張善政在台南地震後即匡列200億元「安家固園計畫」，中央應提高撥款。

張善政表示，安家固園計畫為全國性計畫，由各縣市申請爭取，並非挹注單一縣市，同時指出該計畫雖由他在任時草擬，但因時間點近520政府交接期，後續撥款執行實由新政府負責，進度他並不清楚。

花蓮發生大地震，傅崐萁質疑中央僅撥3億元，與台南地震時有差距。對此，除了賴清德駁斥，說明當年安家固園計畫並未撥款200億元給台南市政府，後續重建經費均來自民間，行政院賑災重建專案小組召集人陳美伶亦指出，包括3億元撥款，以及日前增撥花蓮縣特別統籌分配稅款等，政院今年所提撥相關款項已近10億元，花蓮縣政府均可善加運用。

反觀2016年高雄美濃地震，造成台南唯冠大樓倒塌，時任行政院長張善政在地方政府呈報重建計劃前，亦先撥5億元應急震災。時任政委蕭家淇並於當年2月16日震災重建協調小組會後記者會中表示，行政院統籌分配稅款有200多億元，足以支應重建工作。行政院並在後續提出安家固園計畫，規劃6年509億元安家固園計畫處理老屋健檢、耐震補強和改善土壤液化等問題。

據了解，行政院當時先核定匡列105、106兩年經費額度，約有70.6億元，包括第一年先動用30.6億元，並與新政府達成共識，同意106年匡列38億元經費得核定後再行動支。至於後續執行狀況，張善政表示他並不知情。而根據內政部營建署則指出，2016年後經滾動式檢討後，106年度執行工作項目，概估經費共計為7.67億元。

0206花蓮強震

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