花蓮縣府監督委員會 公開震災善款流向

2018-02-12 12:46 中央社 花蓮12日電



花蓮縣政府今天宣布成立震災善款管理及監督委員會，花蓮縣長傅崐萁表示，未來善款由委員會通過使用，符合公開公平，捐款與支用明細一週公布一次，讓大眾了解流向。

花蓮縣長傅崐萁今天上午召開記者會，宣布花蓮縣政府設立善款專戶後，也成立善款管理及監督委員會，聘請紅十字會總會長王清峰擔任召集委員，並有包括東華大學校長趙涵捷、慈濟醫院院長林欣榮與受災民眾代表等15名委員。

傅崐萁致詞時表示，目前震災已完成第一階段救援任務，現在開始安置與重建的期程，4棟坍塌大樓已全面進行拆除工作，希望農曆年前後可以將大樓徹底清除，讓周邊居民可以安全居住。

傅崐萁說，目前善款專戶已收到新台幣7億5000萬元，但與台南43億元有很大差距，仍持續努力，成立善款監督委員會，未來善款支應全部由委員會共同通過使用，捐款與支用透明公開，一週公布一次，讓大眾了解去向。

王清峰說，她與委員們一定會秉持公開、透明與公平的原則，符合災民的需求把善款用在刀口上，發揮最大的效益。

對於民眾過去對紅十字會的質疑，她表示很委屈，組織公開透明，帳務經過會計師的查核，衛福部的查核報告都是零缺失，希望大家能支持在前線工作的團體，信任是最大的鼓勵。

至於受災戶的慰問，傅崐萁說明，受災實際住戶發給20萬元慰問金，屋主與住戶若是同一人，發給慰問金與未來重建的身分，租屋者發慰問金與2年的租屋補助。

他說，相關規定都是比照過去大地震的災後重建與安置辦法進行，有法依法，沒有法依過去慣例執行，管制區內的暫時撤離戶，會在今天晚上予以安置。