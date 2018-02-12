台南地震 善款執行金額過半

2018-02-12 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



高雄美濃大地震，台南市後續重建工作，時任台南市長的行政院長賴清德日前表示，重建經費皆來自民間善款。根據台南市政府社會局所公布的統計資料指出，震災捐款專戶的金額已達43億元，執行金額已過半，執行率為53.8%。

2016年2月6日發生高雄美濃大地震，導致台南維冠大樓倒塌，共造成117人死亡，各界慈善捐款湧入，日前屆滿兩週年。據統計，截至今年1月31日為止，專戶善款總金額達43億689萬元，目前已執行金額達23億1611萬元，執行金額超過一半。

台南市政府指出，其中核定款項涵蓋各項重建工作，包括維冠大樓善款總執行經費約5.7億元，目前執行約4728萬元，預計109年6月完工；幸福大樓善款總執行經費約0.39億，預計108年4月完工，以及大智市場善款總執行經費約1.4億元，目前已執行2229萬元，預計109年4月完工。