台積電公布花蓮震災協助復原方案 董娘張淑芬親臨現場

2018-02-12 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



台積電今（12）日宣布，針對本月6日深夜花蓮地區發生規模6.0地震所造成的傷害，台積慈善基金會董事長張淑芬於事發後第一時間親臨受創地區，感同身受當地區民面對天災無情的驚懼擔憂，以過去協助莫拉克風災、高雄氣爆與八仙塵爆的第一線經驗，研擬出台積對此次花蓮地震的災後復原協助方向，希望集結公司同仁與其他企業的力量，在政府的救災工作之外，以企業最直接、有效率的方式，先協助居民得以有安全的住所後，再進一步協助花蓮地區的觀光產業重建。

台積電花蓮地震災後協助復原方案包括：1.號召公司同仁發起募款，透過內部「i公益平台」集結款項，並邀集志工社夥伴提供人力協助；2.邀請台灣半導體設備暨材料協會（SEMI Taiwan）的會員企業，以及台積公司產業鏈的企業一同參與災後復原。上述資源將由台積電慈善基金會統籌規劃，針對各個階段不同的需求，給予受創地區居民必要的協助。

台積電本著善盡企業社會責任的初衷，在瞭解政府整個救災、重建的規劃藍圖後，挺身而出，做為政府的救災的夥伴，共同與民眾重建家園、協助他們回歸正常生活。

台積電慈善基金會張淑芬董事長在勘察花蓮災區後有感而發地表示：「雖然家倒了，只要人安在，未來仍有無限希望。如同在襁褓中熟睡的小嬰兒，雖然歷經了這可怕的一刻，然而，若我們給予足夠的關懷與愛，相信必能堅強平安長大，未來仍有無限的可能，花蓮，加油！」