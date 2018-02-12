打響「旅宿網」認證 觀光局擬與國外訂房平台合作

2018-02-12 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



觀光局旅宿網可查詢全台合法的旅宿。記者雷光涵/翻攝 分享 facebook

有學者認為觀光局應加強宣傳讓旅宿網為旅客在民間訂房網以外「雙重確認」合法性的平台，觀光局表示正與國外訂房網站談合作，秀出「旅宿網」認證標章，已有平台業者表達很高的意願。

觀光局說在花蓮強震造成10人死亡的「漂亮生活旅店」為合法旅館，第一時間已從旅宿網查詢系統下架，星級的統帥大飯店因系統緣故先以標註「停業」處理。旅宿網刊登所有地方政府呈報上來的合法旅宿，去年開始他們已請部落格宣傳，在旅宿網找到的是絕對合法安心的住宿。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，現在旅客重視的是其他人的評價、口碑，所以訂房網會受歡迎。觀光局旅宿網只有資訊沒有體驗的評價，公權力的評鑑產生需求的落差，所以網站知名度低。觀光局旅宿組長陳瓊華說，訂房網刊出不合法的台灣旅宿無論國內外網站，皆會行為請他們下架，有些非常配合、有些不配合。旅宿網為公家機關網站無法訂房、沒有金流，未來打算與訂房網站合作，秀出「旅宿網」標誌認證，與合法資訊做連結。

至於地方政府對非法的旅宿造冊上報數據是否失真? 觀光局表示，他們有多種管道監督，包括檢舉資訊、定期搜尋訂房網站，比對列冊的情況。他們認為花蓮縣目前只列管26家非法民宿不確實，要求有更好的掌握，據了解，花蓮至少300家非法民宿。