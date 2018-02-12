台積電發起募款 幫助花蓮災民、觀光重建

2018-02-12 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台積電表示，台積公司慈善基金會董事長張淑芬於事發後第一時間親臨受創地區，感同身受當地區民面對天災無情的驚懼擔憂。圖／本報資料照片 分享 facebook 台積電今天宣布，針對花蓮大地震所造成的傷害，以過去協助莫拉克風災、高雄氣爆與八仙塵爆的第一線經驗，研擬出台積電的災後復原協助方向，集結公司同仁與其他企業的力量，在政府的救災工作之外，以企業最直接、有效率的方式，先協助居民得以有安全的住所後，再進一步協助花蓮地區的觀光產業重建。

台積電表示，台積公司慈善基金會董事長張淑芬於事發後第一時間親臨受創地區，感同身受當地區民面對天災無情的驚懼擔憂，她表示，「雖然家倒了，只要人安在，未來仍有無限希望。」就如同在襁褓中熟睡的小嬰兒，雖然歷經了這可怕的一刻，然而，若我們給予足夠的關懷與愛，相信必能堅強平安長大，未來仍有無限的可能，「花蓮，加油」。

台積電針對花蓮地震災後協助復原方案包含，號召公司同仁發起募款，透過內部「i公益平台」集結款項，並邀集志工社夥伴提供人力協助；邀請台灣半導體設備暨材料協會（SEMI Taiwan）的會員企業，以及台積公司產業鏈的企業一同參與災後復原。

這些將由台積電慈善基金會統籌規劃，針對各個階段不同的需求，給予受創地區居民必要的協助。