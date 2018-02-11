花蓮紓困 經部提復甦計畫申請花東基金

2018-02-11 22:03 中央社 台北11日電



花蓮地震災情嚴重，行政院政委陳美伶曾表示，為協助業者紓困，將簡化花東基金申請程序。經濟部長沈榮津表示，將提災後產業復甦行動計畫，申請花東基金，助產業度過難關。

沈榮津今天與工業局長呂正華、副局長游振偉親自訪視花蓮美崙及光華2個工業區10餘家石材業者，傾聽業者聲音，並加油打氣。

經濟部發布新聞稿表示，沈榮津等人今天出席陳美伶主持「行政院0206花蓮震災救助及重建專案小組第2次會議」，與花蓮在地石材業者座談，經濟部也表達將研提「0206花蓮震災災後產業復甦行動計畫」(草案)，向花東基金爭取經費，除協助業者儘速復原重建外，並扶植在地產業振興發展。

陳美伶為花蓮震災救助及重建專案小組召集人，8日赴花蓮實地探視，為了協助紓困，9日表示，將研議簡化花東基金相關作業程序，及時提供資源挹注。

在會議上廠商提到營所稅減免、災損品及次級產品暫存、清運與去化處理、災損品做為公共工程級配料、石材產業保險方案設計、台電契約容量等議題。

財政部、金管會、工程會、環保署、台灣港務公司、經濟部中小企業處及經濟部工業局的代表，逐一向出席業者代表說明協助情形。

據經濟部資料，協助措施有，第一，對災損品及次級產品暫存，由港務公司無償以3年為期提供暫置，並請航港局、港務公司及石材公會會後儘速洽談具體執行細節。

第二，對災損品及次級產品清運，清運費用全額由花東基金支應。

第三，關於災損品及次級產品去化處理，經濟部在3月底前與業者討論細節後，向花東基金提出計畫，協助災損品及次級產品去化處理；也請環保署協調花蓮縣環保局協助亞泥及台泥公司申請固定污染源異動，方便後續去化處理工作。

第四，災損品做為公共工程級配料部分，請石材公會提供災損品及次級產品量、分類及應用用途等資訊，再由公共工程委員會協調花東地區相關機關使用於公共工程相關級配料。

第五，針對石材產業保險方案設計，由金管會督導研議，協助石材業者與保險業者，共同設計合適保險方案，以分散產品損失風險。

第六，台電契約容量部分，經濟部將請台電規劃免收基本費，以實際用電量計收。（編輯：郭萍英）