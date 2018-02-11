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有家歸不得 間接受災戶怨：只想回家過年

2018-02-11 20:49聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

「我們想回家！」花蓮強震造成雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等4棟危樓，周遭警戒線內居民必須短期撤離，居民怨，有家歸不得，只能望家興嘆，心情鬱悶，也形容自己是間接受災戶。包括白金雙星旁的吉興華廈、豪門天地等大樓住戶今天齊聚花蓮市中華國小開會討論，希望縣府能同理他們的心情，加快危樓拆除作業，讓他們能早日回家。

花蓮縣政府表示，為確保民眾安全，須拆除統帥飯店、雲門翠堤等4棟危樓，周遭警戒線內居民必須短期撤離，花蓮縣政府將發給短期租金，並與多家飯店、民宿業者協調安置事宜，由縣府承擔安置費用，危樓拆除完畢後，就能讓居民安心返家。

毗鄰白金雙星大樓、位在國盛六街53號的「豪門天地」實際居住有80戶，屋齡約24年，住在3樓的李小姐說，強震來襲時，她穿睡衣、赤腳衝出家門，相當狼狽，之後住進位在中華國小的收容所，農曆年要到了，希望能趕快回家。

徐姓女子則說，地震當晚，她帶著兩隻狗往外衝，什麼都沒拿，近日借住朋友家，一隻狗在她身邊，一隻狗託朋友照顧，想趕快把狗接回身邊，盼危樓拆除作業能加速，早日結束寄人籬下生活。

位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安慰住戶說「人命一條，錢再賺就有，安全最重要」，他也說，農曆年前收容所就會撤除，若拆危樓工程還沒結束，仍無法讓住戶回家，希望縣府能安排這些間接受災戶住進飯店或民宿。

「吉興華廈」住戶葉幸茹說，地震後她和丈夫住進小巨蛋收容所，大女兒住朋友家，小女兒回宜蘭外婆家暫住，一家四口分三地，過年前能一家團聚是最大盼望。

在危樓管制區內「豪門天地」住戶是間接受災戶，有家歸不得，住戶今天齊聚發聲，希望能...
在危樓管制區內「豪門天地」住戶是間接受災戶，有家歸不得，住戶今天齊聚發聲，希望能早日解除管制，回家過年。記者王慧瑛／攝影
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位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安...
位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安慰住戶說「人命一條，錢再賺就有，安全最重要」。記者王慧瑛／攝影
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「豪門天地」住戶徐姓女子說，地震當晚，她帶著兩隻狗往外衝，什麼都沒拿，近日借住朋...
「豪門天地」住戶徐姓女子說，地震當晚，她帶著兩隻狗往外衝，什麼都沒拿，近日借住朋友家，一隻狗在她身邊，一隻狗託朋友照顧，想趕快把狗接回身邊，盼危樓拆除作業能加速，早日結束寄人籬下的生活。記者王慧瑛／攝影
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位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安...
位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安慰住戶說「人命一條，錢再賺就有，安全最重要」。記者王慧瑛／攝影
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在危樓管制區內「豪門天地」住戶是間接受災戶，有家歸不得，住戶今天齊聚發聲，希望能...
在危樓管制區內「豪門天地」住戶是間接受災戶，有家歸不得，住戶今天齊聚發聲，希望能早日解除管制，回家過年。記者王慧瑛／攝影
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在危樓管制區內「豪門天地」住戶是間接受災戶，有家歸不得，住戶今天齊聚發聲，希望能...
在危樓管制區內「豪門天地」住戶是間接受災戶，有家歸不得，住戶今天齊聚發聲，希望能早日解除管制，回家過年。記者王慧瑛／攝影
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位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安...
位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安慰住戶說「人命一條，錢再賺就有，安全最重要」。記者王慧瑛／攝影
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位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安...
位在白金雙星大樓旁的「吉興華廈」有35戶，居民今天下午齊聚開會討論，主委李旺興安慰住戶說「人命一條，錢再賺就有，安全最重要」。記者王慧瑛／攝影
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擔任護理人員的黃秀寶是「吉興華廈」住戶，花蓮強震當晚她逃生時手部挫傷，今天手仍包...
擔任護理人員的黃秀寶是「吉興華廈」住戶，花蓮強震當晚她逃生時手部挫傷，今天手仍包著。記者王慧瑛／攝影
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