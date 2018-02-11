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「任務結束了，回來吧」 黑鷹罹難者家屬隔海淚招魂

2018-02-11 12:04聯合報 記者羅紹平╱即時報導

「任務結束了，英雄們回來吧！」5日深夜前往蘭嶼執行病患到台東轉診失聯空勤黑鷹直升機，確定人機墜落蘭嶼機場西方約2海里，850公尺深海底，今天頭七，空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、女護理師蔡邑敏家屬30餘人在台東太平溪出海口舉行向英雄們致敬儀式，現場除依民習俗請法師誦經超渡招魂，也讓家屬準備白玫瑰向英靈獻花，最後由第三隊隊長祝世全任下達命令「萬福、文彥、冠宏及邑敏小姐，我是隊長，你們任務已結束，請盡速返航與家人團聚」，場面肅穆哀戚。

經過連日來搜尋，行政院飛安調查委員會確認編號NA-706黑鷹直升機沈落於蘭嶼機場西方約2海里，800至850公尺深海底；空勤原定今天以專機載運家屬前往黑鷹墜海海域上空進行空中致敬儀式，但由於蘭嶼最大瞬間陣風達到每小時40海里（72公里），已超越直升機飛行安全極限，空勤今天上午10點臨時改在台東市至太平溪出海口，讓家屬遙望蘭嶼進行追思致敬儀式與招魂。

空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全上午表示，昨天已經將最新進展和這幾天搜救過程，向家屬報告，家屬聽了相當悲傷，預定今天早上10點安排在台家屬搭乘專機直往蘭嶼進行空中致敬儀式，但今天蘭嶼東北季風強勁，風速已危及飛行安全，才改在太平溪出海口。

上午10點包括正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、女護理師蔡邑敏家屬30餘人在空勤人員陪同下來到太平溪出海口，人人哀傷不已，機工長陳冠宏的妻子王靜愉難過到雙腳癱軟，必須坐輪椅且不時喃喃啜泣，3歲長子陳柚語還主動上前安慰「媽媽別哭了」；正駕駛康萬福妻子麥玉青難過低語「聽說他（指先生）最愛的人是不會夢到他，但我希望他能在我或兒子女兒的夢裡來。」讓人聞之鼻酸。

祝世全上午代表空勤總隊下達命令「任務結束，萬福、文彥、冠宏及邑敏小姐，我是隊長，你們任務已結束，請儘速返航與家人團聚」；罹難家屬在法師指示下，跪地擲筊，成功引回4人英靈，隨後由家屬向蘭嶼方向獻上白玫瑰，並由空勤人員將鮮花拋入大海。

空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯黑鷹直升機機組人員招魂儀式，機工長陳冠宏妻...
空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯黑鷹直升機機組人員招魂儀式，機工長陳冠宏妻子難過到雙腳癱軟需要坐輪椅。記者羅紹平／攝影
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空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、...
空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、女護理師蔡邑敏家屬30餘人在台東太平溪出海口舉行向英雄們致敬儀式。記者羅紹平／攝影
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空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、...
空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、女護理師蔡邑敏家屬30餘人在台東太平溪出海口舉行向英雄們致敬儀式。記者羅紹平／攝影
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空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、...
空勤總隊第二大隊第三隊今天上午安排失聯正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、女護理師蔡邑敏家屬30餘人在台東太平溪出海口舉行向英雄們致敬儀式。記者羅紹平／攝影
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蘭嶼黑鷹直升機平溪

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