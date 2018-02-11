南台地震撥2百億花蓮3億元？賴揆：不會大小眼

2018-02-11 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



行政院長賴清德（左2）今天再度花蓮勘災。記者王燕華／攝影 分享 facebook 兩年前南台大震中央撥款200億元給台南協助重建，但這次花蓮地震，中央僅撥款3億元，花蓮縣長傅崐萁大嘆重建路崎嶇。對此，行政院長賴清德今天表示，中央因應重大事故有同一套標準，不會有大小眼，至於當年200億元，其實沒有執行。

花蓮強震過後，賴清德今天二度到花蓮勘災，對於當初他在台南市長任內遇到強震時，當時的行政院長張善政撥款200億元協助，相較如今中央僅撥3億元，是否有差別待遇一事，作出回應。

賴清德說，任何地方首長遇到這麼重大的災難，難免很心急，希望社會能夠給花蓮縣府和傅崐萁縣長加油打氣，也請傅縣長穩定下來，未來千頭萬緒，不是短時間有辦法解決。

他表示，行政院已指派花蓮女兒、國發會主委陳美伶政委擔任召集人，賑災、重建都可以在這個平台討論；並說花蓮震災並非台灣的第一次，除了兩年前的南台大震，之前還有921地震，國家有一套制度因應重大事故 ，都有同一套標準，不會獨厚台南，對花蓮比較不關心，「不會有這種情況」。

賴清德說，隨著科技進步、經驗累積，花蓮這次的的地震，一定會比台南那次得到社會更多關心及政府更多支持，至於外界提到200億元，這個計畫後來沒執行，台南市的地震除了維冠大樓，土壤液化造成1千多棟房子倒塌、傾斜、受影響，都是用善款來解決，有計畫的解決土壤液化的問題，一年左右都解決了。沒有所謂200億的問題。