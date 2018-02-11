花蓮地震106小時搜救行動結束 漫長重建工作正要開始

2018-02-11 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



今天中午後，重機具也要開拆雲門翠堤大樓，挖出壓在一樓大梁下的最後兩具遺體。強震過後，花蓮縣的搜救工作逐漸進入尾聲，漫長的重建工作正要開始。

6日深夜一場震度7.0的強震撼動全台，也震倒市區4棟大樓，數百人流落街頭無家可歸，並有多條橋梁、校舍受損。花蓮縣府在地震發生10分鐘內災害應變中心一級開設，各局處就定位，從救人、安置、搶災按部就班處理。

花蓮縣長傅崐萁回憶，6日深夜地震發生後，他驚覺這樣的天搖地動絕對會致災，果然，立刻傳來市中心有大樓倒塌的壞消息，他狂打電話聯絡各局處首長，火速成立災害應變中心，要求首長們全數進駐開會。

「救災第一！」傅崐萁當晚奔走統帥飯店和雲門翠堤大樓兩個現場，神情凝重的關切救人的進度。他表示，花蓮數十年沒發生過大震，雖然有震災SOP，卻無實際操作經驗，就是依照平日防災整備經驗，按部就班進行。

這次4棟倒塌大樓中，救難人員分別在3小時和4小時內，就完成國盛六街兩棟建物，以及統帥飯店的疏散工作，這3棟倒塌大樓僅統帥飯店有一受困員工不幸罹難，且在震災發生15個小時後，受困統帥飯店的員工梁書緯，仍能毫髮無傷平安獲救。

至於另一棟嚴重倒塌、傾斜的雲翠大堤，造成15死，儘管已超過黃金72小時，搜救人員仍不眠不休持續努力，今晨已接觸第四具遺體，另還有最後一人尚待搜尋。

除了持續搜救，縣府也在全台湧入的各善心團體、志工的協助下，同時進行安置災民的工作。縣府很快在花蓮縣立體育場德興小巨蛋及中華國小設置收容中心，提供床鋪、熱食等，讓被地震嚇壞的民眾能安心暫住，最多時一度收容700百多人。

危樓拆除也火速進行，在統帥飯店搜救告一段落，縣府當下拍板決定，由於危樓都位於市區人口稠密處，為了確保安全，9日，也就是震災發生第4天就要拆除危樓，效率驚人。