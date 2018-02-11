花蓮地震 63國與4國際組織對台送暖

2018-02-11 11:45 中央社 台北11日電



花蓮發生強震，外交部今天發布新聞稿指出，到昨天為止，共有63個國家和4個國際組織向台灣表達關懷和慰問之意，外交部代表中華民國政府及台灣人民表達深摯謝意。

外交部表示，中華民國政府誠摯感謝國際社會持續關注花蓮震災，花蓮發生強烈地震後，國際社會持續關切災情發展，來自各國政府高層、政要、國際組織及各界民間友人的誠摯關懷與深切慰問，讓台灣人民充分感受到國際社會的真誠友誼。

外交部指出，截至昨天下午5時止，計有美國、日本、加拿大、澳洲、斐濟、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、帛琉、菲律賓、新加坡、泰國、越南、比利時、法國、德國、荷蘭、巴拿馬等63國表達關懷和慰問之意。

其中，邦交國包括吉里巴斯、諾魯、吐瓦魯、教廷、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、貝里斯、布吉納法索、史瓦濟蘭等，都對花蓮震災表達溫暖關懷。

在國際組織部分，則有歐洲聯盟（EU）、東加勒比海國家組織（OECS）、中美洲議會（PARLACEN）和中美洲統合體（SICA）等，也都對花蓮發生地震表達關懷與慰問。

外交部表示，國際社會對中華民國展現的善意關懷與誠摯友誼，外交部再次代表中華民國政府及台灣人民表達深摯謝意。