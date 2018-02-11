傅崐萁證實最後2人罹難 重機具進場「洋蔥」式拆樓
花蓮地震搜救進入第106小時，受困雲門翠堤大樓的陸籍一家5口，昨天已從201房找到3具遺體，分別為父母與12歲的男童，搜救人員在今天凌晨發現祖父母2人的大體疑似遭大梁壓住無法移出。花蓮縣長傅崐萁宣布在徵得家屬同意下，宣布2人已經罹難，並即刻停止搜救行動，並且進駐大型重機具開始拆除大樓，將從頂樓拆到一樓的大樑，將壓在大梁下的遺體完整移出。
傅崐萁表示，搜救人員一直努力想把2大體移出，但是2人被大梁壓住，一旦破壞梁柱，恐造成整棟大樓的崩塌，在全國土木技師工會及花蓮地檢署檢察長、主任檢察官及相關專家共同鑑定後決議，由大樓頂端開始做重機械洋蔥式的一層一層的撥離，到達一樓較無重力壓力之下，在將梁移開，讓大體能順利完整的接出。
傅崐萁宣布，救人程序到現在正式進入大機械拆除，從雲門翠堤大樓頂往下拆除作業，務必要把罹難者大體接出。
同時要求台灣台灣省土木技師公會，以及相關專家及花蓮地檢署做逐樓刑事鑑定，務必把刑事責任務必釐清，追究到底。
傅崐萁感謝在震災期間，來自全國各縣市搜救隊員，來自日本提供的生命探測器，各縣市善心人士、現場善心志工、國軍兄弟等人，以及企業愛心捐款，讓災民未來得到安置；也對在這次地震不幸的罹難者、不論是兩岸鄉親、加拿大、菲律賓、國人，以及受傷的民眾表達遺憾。最後傅崐萁帶領所有參與這次救援行動的人員向社會大眾深深的一鞠躬。
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