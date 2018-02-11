傅崐萁證實最後2人罹難 重機具進場「洋蔥」式拆樓

2018-02-11 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮縣政府宣布即刻停止搜救行動，並且進駐大型重機具開始拆除大樓。記者徐庭揚／攝影 分享 facebook 花蓮地震搜救進入第106小時，受困雲門翠堤大樓的陸籍一家5口，昨天已從201房找到3具遺體，分別為父母與12歲的男童，搜救人員在今天凌晨發現祖父母2人的大體疑似遭大梁壓住無法移出。花蓮縣長傅崐萁宣布在徵得家屬同意下，宣布2人已經罹難，並即刻停止搜救行動，並且進駐大型重機具開始拆除大樓，將從頂樓拆到一樓的大樑，將壓在大梁下的遺體完整移出。

傅崐萁表示，搜救人員一直努力想把2大體移出，但是2人被大梁壓住，一旦破壞梁柱，恐造成整棟大樓的崩塌，在全國土木技師工會及花蓮地檢署檢察長、主任檢察官及相關專家共同鑑定後決議，由大樓頂端開始做重機械洋蔥式的一層一層的撥離，到達一樓較無重力壓力之下，在將梁移開，讓大體能順利完整的接出。

傅崐萁宣布，救人程序到現在正式進入大機械拆除，從雲門翠堤大樓頂往下拆除作業，務必要把罹難者大體接出。

同時要求台灣台灣省土木技師公會，以及相關專家及花蓮地檢署做逐樓刑事鑑定，務必把刑事責任務必釐清，追究到底。