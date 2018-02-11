花蓮地震 吳敦義將探視災民擬捐2百萬

2018-02-11 10:50 中央社 台北11日電



圖為國民黨主席吳敦義。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 花蓮強震，國民黨主席吳敦義今天下午將到花蓮慰問災民，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏說，黨中央與企業界、基金會聯繫，擬捐新台幣200萬元給縣府賑災。

身兼花蓮縣醫師公會理事長的鄒永宏受訪時表示，花蓮地震發生後，吳敦義第一時間跟他聯絡，看如何來協助災民，鄒永宏聯合藥師公會等，在中華國小收容中心開設緊急醫療站，有20多名執業醫師輪流進駐，為災民義診。

鄒永宏指出，災民第一時間逃出，很多慢性病的藥根本來不及拿，也有不少人因天氣寒冷感冒，除了一般內科，心理諮商師、復健師都加入義診行列。

花蓮縣災民收容中心主要有兩處，花蓮市中華國小活動中心和小巨蛋。鄒永宏說，慈濟醫療團在小巨蛋設點，他們則在中華國小，一天有2到3個醫生輪班，看診時間從上午8時到晚上8時。

鄒永宏指出，吳敦義下午將分別前往中華國小、小巨蛋探視災民，黨中央與企業界、基金會聯繫，預計將捐200萬元給縣政府賑災，縣政府將派代表接受；此外，吳敦義也自掏腰包，準備小紅包給受災戶壓驚。

吳敦義日前捐出一個月卸任禮遇金，並號召黨公職捐款。

鄒永宏說，縣黨部第一時間就準備全新的冬天暖被送給災民使用，也有準備食物，他說，包括義診、送冬被等平常就在做，這次發生震災，資源可以馬上移轉到災民身上。