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震災經驗談 彭百顯：救人安置妥善災後重建

2018-02-11 10:37中央社 台北11日電

花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0地震造成傷亡，在1999年921大地震時擔任南投縣長的彭百顯以過去救災及推動災後重建經驗指出，救人第一、做好安置、妥善運用資源災後重建。

彭百顯接受中央社記者訪問時以當年921大地震救災印象強調，如果發生摧毀性比較大的天災，像是強震或大型土石流或風災，通常致災的面積很大，因此地方政府如果用自己的力量不足以克服或先解決救災問題，「中央政府一定要介入」。

他說，這次花蓮震災，觸及的問題是屬於「點狀」的，不像過去921大地震時是好幾個縣市同時發生大面積的災情。現在也有災害防救法，921救災當時還沒有。

彭百顯表示，救災工作最優先的是要救人第一。其次，災難的生還者，包括重傷或受到驚嚇者，特別是老人和小孩，也要馬上進行安置和心理輔導，「這時候政府的功能必須要立即彰顯出來」。政府啟動救災時，最重要是解決這些的問題。

他說，救災不能只關注到救了多少人，也應重視對於受災者的安置和心靈撫慰。從災變發生，到之後的3個月，是災民安置工作的重點時期，必須處理災民無家可歸的困境，安定災民的心。短期安置只是暫時處理，長期而言更應做好這事。

彭百顯也以過去救災印象提醒，「災區」絕對不是只有媒體報導聚焦的地方，一定還有沒有受到應有關注的地方和災民，不能只注意媒體報導關注的「熱點」。

被問到過去921大地震，地方政府在救災時最感困擾的是什麼？彭百顯認為，地方政府在救災和災後重建時，「最感困擾的是資訊不充分、資訊被扭曲」，造成了社會被錯誤的資訊和被扭曲的資訊影響，擾亂或阻礙災區的救災和重建。

他說，有些困難，地方政府在災區當場可能就可以立刻解決。反而是對於錯誤資訊被散播，地方政府頭疼很難解決，因為忙著救災的當下，往往沒有時間去糾正錯誤的資訊和謠言。這種情況非常多，多到會令地方政府「真的沒時間解釋」。

彭百顯舉例，當地方政府正忙著在災區某些地方處理問題時，另外一些災區可能就會出現「縣長為什麼沒有來這裡勘災」的指責，類似這種情形就是一種扭曲。

彭百顯提醒，天災發生後，中央首長苦民所苦到災區勘災，對於安定民心有所幫助。不過，政府首長在關心災民的時候，如果做出了承諾，就一定要做到。有些話，地方政府為什麼講不出來、不敢立刻向災民承諾？因為還不知道錢在哪裡。

此外，彭百顯指出，災後重建也可能會花上好幾年的時間，包括對來自各界的愛心救災善款，地方政府也將面對災後重建怎麼妥善運用資源的問題。

921大地震強震土石流

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