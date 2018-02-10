支援花蓮強震桃園特搜今返家 妻小家人喜迎接
花蓮地區6日深夜23點50分發生規模6.0的強烈地震，各縣市消防搜救人員進駐花蓮協助，桃園市消防局出動25名搜救人員、3隻搜救犬，由特搜大隊組長李明城率隊，前往花蓮支援救災。今桃園增派第二梯次、39名消防、義消特捜成員前往花蓮交接救援，首批特搜成員今晚19時55分抵達桃園火車站，由桃園市長鄭文燦、消防局長胡英達、桃園市消防協會理事長呂學萬等親自迎接、發贈救災慰勞金。
剛好適逢週六，桃園火車站晚間湧入許多民眾，看見身穿厚重裝備、甫從花蓮搭返桃園的特搜消防員，皆停下腳步並圍在閘門口等待，也以熱烈掌聲歡迎辛苦消防員回來。「爸爸等等會從裡面走出來！」其中搜救大隊隊員傅文觀的太太吳曉鵑和妹妹也帶著孩子來到桃園火車站，準備迎接辛苦的先生返家，小朋友在一旁也相當期待看見爸爸回來。
吳曉鵑說，當時聽到花蓮地震造成嚴重災情，剛好先生當班，因此立即整隊就出發，吳曉鵑說，自己過去也是急診室的護理師，知道發生重大災難，救人是第一要務，因此能體諒消防員工作，「雖然我自己很怕地震，地震發生老公都不在家」，自己也要勇敢面對地震，來保護孩子，讓孩子長大以後也可以面對這些天災。
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