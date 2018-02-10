南投超溫馨 上千縣民點燈為花蓮災民祈福

2018-02-10 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投燈會主燈區今晚在南投縣會展中心開幕，超過千位民眾手持蠟燭為災民祈福，縣長林明溱與貴賓也施放天燈，願台灣平安，傳達南投縣民對災區民眾的關懷。

林明溱在花蓮震災發生後，立即號召縣內企業、團體捐助，得到縣內民間企業與宗教團體的響應，縣政府和南投市慈善宮各捐款200萬元、卜蜂企業、環鴻科技、中台禪寺都捐款100萬元，募款超過千萬元，將轉交給花蓮縣代表。林明溱表示這只是開始，後續將持續協助災民。

林明溱說，南投縣18年前經歷九二一大地震，這次的花蓮強震，南投人感同深受，也分別邀請中台禪寺、雷藏寺法師舉辦兩場法會，為災民祈福。今晚由雷藏寺法師率領上千名信眾誦經，民眾拿出蠟燭或點亮手機燈光，專心祈禱，場面相當溫馨。林明溱也和來賓施放五座環保天燈，為台灣、為花蓮民眾加油。

他說，當初南投縣民受到各界協助，這次捐助花蓮災區，南投各界都相當熱心，希望幫助花蓮縣民盡快走出地震陰霾。

南投燈會以「旺運出頭天」為主題，規劃兩大燈區，埔里水上燈會，已在9日點燈，沿著枇杷大排的花燈和水光交映，深深吸引民眾目光。

南投主燈以科技太空犬為造型，每半個小時主燈秀，太空艙艙門開啟四隻小太空犬與主燈犬相呼應，象徵五福臨門。18大主題燈區，從原民文化、觀光特色、富饒物產到宗教與工藝之美，南投縣國中小學也創作220隻創意彩繪的「汪星人」花燈。