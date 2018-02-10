「房屋像被炸彈炸過」 花蓮強震災民：不知如何過年

2018-02-10 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



花蓮強震過後，不少住戶房屋受損有家歸不得，縣府開放體育館、中華國小做為臨時收容中心，今天各有約270人入住，一個個床墊擺滿球場，受災戶臉上仍透露餘悸猶存心情；「房間像炸彈炸過一樣！」林姓婦人說，搬回花蓮僅2個月就碰上地震，今年不知該如何過年。

林婦說，和老公、女兒同住在林森路6樓公寓，當晚突然聽見「碰」一聲巨響，開燈後才驚覺地面、梁柱，天花板全部龜裂「就好像炸彈炸過一樣」；她無奈表示，這個年不知該怎麼過了，但仍樂觀相信活著就會有希望，更笑稱沒想過自己也會成了受災戶。

「這是我年輕的夢想，一直都很想跟他回來」林婦表示，16歲認識住在花蓮的先生，2人婚後在台中定居近40年，直到小孩長大，自己退休後，選擇跟著老公一起回家住，沒想到才搬來不到2個月就碰上強震，直說比921那年還恐怖。

林的女兒則說，為了跟爸媽一起回花蓮她選擇辭掉工作，當天還帶著養了17年的狗「小黑」從台中搭車遠赴花蓮，沒想到當天晚上就遇到強震，根本來不及安頓就只能暫時移居到體育場內的安置中心。

她還說，被強震嚇到的不只爸媽，小黑更是恐懼萬分，到現在還會頻頻發抖、焦慮打轉，一改過去沉穩親人個性，除了家人任誰都不給摸，前幾天蔡英文總統到場慰問時，原想摸摸小黑，牠卻太緊張差點咬人。