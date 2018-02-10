獨╱危樓失聯5天狗狗獲救 主人緊擁入懷超感人

花蓮強震造成國盛六街兩棟公寓住宅傾斜，搜救隊今天凌晨救出一隻小狗，並立刻通知飼主林小姐，林小姐尋回愛犬喜悅之情溢於言表。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 花蓮市國盛六街白金雙星大樓拆除作業，今天上午傳出好消息，搜救人員在四樓原本清空的房間找到的米克斯犬「黑輪醬」，除了受到一點驚嚇，身體沒有其他外傷。在花蓮分局女警朱雅勤協助下，主人林怡苔上午10時許趕到現場相認，一家團圓。

「黑輪醬」被發現時，骨瘦如柴，瑟縮在暫時安置的狗籠角落，全身發抖，不肯讓陌生人靠近，好幾次張嘴要咬人，直到主人出現，才放下戒心。聽到主人喊名字，牠拼命搖尾巴，身體直往主人懷裡鑽，發出低沉呻吟撒嬌。

林怡苔養了2隻狗，一隻「妮可醬」是從寵物店認養，一隻是這次被救出的「黑輪醬」，都是米克斯（混種）犬；事發當天，她因為有事回鄉下老家，將狗狗留在家中，託付同事幫忙照顧餵食。深夜地震發生後，她急忙衝回白金雙星查看，但2隻狗都不知去向，「那天晚上，我在現場待到天亮，心裡很著急，一聽到狗叫聲，心裡就想是不是牠們出現了，可惜都不是。」

事發後2天，林怡苔在住處附近街道發現「妮可醬」，但沒看到「黑輪醬」身影。她說，「黑輪醬」是流浪狗，剛從小巨蛋救回來的時候還是就1、2個月大的幼犬，到現在也只有半年，對環境不熟，「我每天都回家找牠，但都沒有消息」。

「黑輪醬」被救出後，花蓮警分局女警朱雅勤在網路上分享訊息，希望狗能早點回家，林怡苔看到後，連忙趕到現場，不斷說「媽媽來了、媽媽帶你回家」，不斷安撫情緒。