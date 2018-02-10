救的是老朋友兒子 特搜隊員百感交集
台北市政府消防局第一大隊中正中隊中隊長謝彬來是道地花蓮子弟，第一時間搭運輸機到花蓮救災，他在統帥飯店搜救時，得知埋在瓦礫堆的統帥員工周志軒，是他老朋友的兒子，心情百感交集。原以為周有生還機會，最後還是失望了。
37歲罹難者周志軒是花蓮縣萬榮鄉太魯閣族原住民，母親謝冬春是當地社區發展協會理事長，熱心公益。謝彬來說，他和周志軒的母親是老朋友，也有不少共同朋友，在統帥飯店震災現場，他得知搶救對象是好朋友的兒子，心情複雜。
地震發生時，人在1樓櫃台的統帥員工周志軒被埋，約埋3公尺深，謝彬來表示，一開始發現地下仍有回應聲，雀躍地對周志軒母親說「放寬心，人活著」，周母還興奮地說「你要告訴志軒，你是我的好朋友」。
謝彬來後來先找到周志軒的鞋子，當時心裡覺得不對勁，後來現場換班由其他縣市搜救隊上場繼續搜救，謝彬來到一旁打電話給他與周母共同的朋友，請他委婉轉達，要周母有心理準備。
果然最後還是希望落空了，謝彬來只能安慰周母，希望她能堅強。
謝彬來說，周志軒和母親感情不錯，周母育有2子，她期盼志軒早日成家，如今這個願望永遠無法實現了。
60歲謝彬來投入消防工作38年，參與地震搜救任務經驗豐富，包括九二一地震、海地大地震、汶川強震等，也曾到日本、美國受訓，專業能力強。
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