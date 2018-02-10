尋陸客找到一隻手臂 雲翠201搜救傳重大進展

搜救人員漏夜搜尋受困雲門翠堤大樓最後5名陸客，雖然開鑿進入201室，但仍沒有看到陸客蹤影，不過，今天早上6時許步出大樓的特搜隊員說，開鑿的洞口越挖越大，今天凌晨在洞內看到彈簧床卡在水泥鋼筋裡，露出部分床角，陸客可能就在床的附近，開鑿的方位應該正確，雖然不敢說馬上找到陸客，至少露出了曙光。

剛剛現場傳來最新消息，搜救人員找到一隻手臂，搜救人員說，雖然沒有完整露出，但可以看到皮膚，現在正積極開挖中，不過目前現場指揮官還沒有證實此事。

救護車及國軍弟兄都在救援區待命。記者徐庭揚／攝影 分享 facebook