花蓮地震 旅星台商發動捐款賑災

2018-02-10 10:40 中央社 新加坡10日專電



花蓮地震造成嚴重傷亡，災情慘重，新加坡台北工商協會愛心不落人後，配合世界台灣商會聯合總會及亞洲台灣商會聯合總會募款賑災活動，邀旅星台商踴躍捐款，協助災後重建。

台北工商協會指出，花蓮地區發生強震，引起全國各界高度震驚與關懷，對家鄉不幸發生重大災難，海外台商極度關切。

駐星代表處也在官方網站與臉書貼文有關捐款救災的方式。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區數棟大樓傾斜坍塌及道路龜裂，目前地震造成12人死亡、279人受傷及5人失聯。