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捐物資前先想想 捐給災區的是愛心還是垃圾？

2018-02-10 11:00聯合報 記者雷光涵／台北報導

921地震後，台北市民捐給災民的棉被等賑災物資在信義區公所地下室堆成一堆。 圖／...
921地震後，台北市民捐給災民的棉被等賑災物資在信義區公所地下室堆成一堆。 圖／聯合報系資料照片
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每當有強震等重大災害發生，國人熱情捐款、捐物資給災民或帶熱食至前線慰勞搜救人員或志工。然而過於集中的捐款可能排擠對其他社福單位的捐輸；過剩的物資對前線造成負擔、最後浪費。

國內幾次重大災害發生後幾個月，都還傳出地方在消化物資。學者說，民眾看了許多災情報導，「捐物資也是在找（情緒的）出口，不能要他們不捐。」

物資丟了就跑 不收還不行

「災區在受苦，你們怎麼可以不收」、「電視都有報災民沒衣服穿、沒水喝」，整理物資的志工說，不只一次被熱心民眾罵，東西丟了就跑，不收還不行。有救難人員說，一波波熱食便當送進帳篷雖感謝，但他們根本吃不完，天雨保護器材優先，只好把民眾愛心放在外淋雨泡水。

有人分享當物資整理經驗，一袋衣服倒出來要摺，還要檢查尺寸與季節，2、3個志工要花1小時，很快衣服堆得跟山一樣高，根本沒力氣拆開看裡面有什麼，最後只好整堆又塞回去塑膠袋。

0206花蓮強震造成多棟大樓傾斜倒塌，造成許多家庭無家可歸，各界發揮愛心捐贈物資...
0206花蓮強震造成多棟大樓傾斜倒塌，造成許多家庭無家可歸，各界發揮愛心捐贈物資，聚集災民安置中心。 記者高彬原／攝影
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正在花蓮安置中心幫忙的東華大學民族社工系副教授黃盈豪說，物資要有專門人力去做，花人力又吃力不討好。現在物資一車一車送進來，收了又不知送不送得出去，有收到壞掉的鞋、汙損的包包，最後還要回收清掉。

他說，921地震後有人質疑災民為何挑東西，這是因為物資過盛，他看過災區小孩拿球鞋要挑牌子。黃豪盈指出，物資管理有社會行政及社工部門，會清楚把需求品項及數量傳出去，民眾不要自行在網路亂傳訊息，這兩天有人傳出災區缺水，其實不缺水，結果礦泉水已堆得像山。

曾任921震災重建基金會執行長的謝志誠說，近幾年地方政府調度物資能力有很大進步，平時準備及災後來源，若不在分配系統內硬要塞進去，會變成物資系統的負擔。民眾要保持理性，向統一窗口詢問要捐什麼。

不只921，88風災、高雄氣爆、南台強震也發現許多物資浪費掉了。

921賑災物資中，「二手」的衣物不受災民青睞，堆積如山，災區重建委員會乾脆放置騎...
921賑災物資中，「二手」的衣物不受災民青睞，堆積如山，災區重建委員會乾脆放置騎樓下任人挑撿，只見民眾在衣物堆中「尋寶」。
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921地震：開放災民領賑災物資，宛若限時大搶購

921震災後，台中縣霧峰鄉公所許多庫存賑災物資發放不完，3個月後開放災民10分鐘，以裝滿兩個10台斤塑膠袋為限。因是冬天，小瓦斯爐、新外套、米最搶手，礦泉水乏人問津。大里市清理倉庫發給災戶點券，每樣物品標有多少點，災戶依喜好兌換。

高雄市府以新衣服一箱20元，新棉被一件不足50元的價格出清，遭市議員指責賤賣救災物資。

88風災：災後一周籲別再捐泡麵、白米、礦泉水

八八風災各方送進災區的物資堆積如山。 圖／聯合報系資料照片
八八風災各方送進災區的物資堆積如山。 圖／聯合報系資料照片
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高雄縣物資集中站物資堆如山高，公布停收仍每天一車車送來，處理志工說：「真的好想叫郵局暫時關門」。捐贈的二手衣最頭痛，志工開袋淘汰壞的、霉的。部分麵包或熟食，有的已過保存期限。

台東縣政府未募衣物，熱心民眾仍將大批衣物送進縣政府，體育館1、2樓全放滿，每天出動250名志工整理。

原住民部落不缺物資，缺的是把物資送到災民手上的方法。風災布農族青年後召集志工幫忙運送物資，曾經以人力背負方式，從台中新社走了6、7小時山路把物資送進南投東埔溫泉。

高雄氣爆：婆媽呼朋引伴 去物資中心挑貨

高雄氣爆後，許多民間捐贈的物資湧入災區，卻也傳出非災民固定去領物資，被志工認出是...
高雄氣爆後，許多民間捐贈的物資湧入災區，卻也傳出非災民固定去領物資，被志工認出是「老面孔」，還有婆婆媽媽呼朋引伴，把一年分的衛生紙都領足了。 圖／聯合報系資料照片
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民眾透過網路號召主動捐助，飲料、礦泉水、牙膏、毛巾、泡麵等民生物資不斷寄來。民眾送餐「全天候」供應，安置中心撤離後，愛心食物還是源源不斷，100多個三明治沒人吃發出異味，晚上被迫全數丟棄，停收物資還被民眾罵。

非災民卻固定去領物資，8小時4次，志工認出是「老面孔」不好意思制止。婆婆媽媽呼朋引伴，以大型購物袋前去「挑貨」，有人把一整年分的衛生紙都「領足了」。

南台大地震：要1萬給3萬顆電池

台南市府徵募1000組探照燈、1萬顆電池救災，結果26分鐘就募到1200組探照燈，電池3萬顆且規格未必符合；各項民生物資爆量。最後部分救災物資歸還給愛心廠商或轉消防局。

國內幾次重大災害發生後幾個月，都還傳出地方在消化物資，資源被嚴重浪費，相當可惜。...
國內幾次重大災害發生後幾個月，都還傳出地方在消化物資，資源被嚴重浪費，相當可惜。圖為全新的賑災物資棄置在災民收容中心一隅。 圖／聯合報系資料照片
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物資地雷有什麼

1.破舊、髒汙、沾血漬的用品

2.非季節衣物：夏天收到棉襖、冬天收到短褲

3.災民用不到的東西：舞會洋裝、高跟鞋、護手霜等

想捐物資、當志工先三思

學者表示捐物資務必理性，不輕信網路訊息，寄送前向當地賑災中心了解需求。沒有專長的志工不請自來，徒增前線調度困擾。

過盛物資成災區二度災害，日本NGO籲個人克制捐贈物資

1995年阪神淡路大地震後，西宮市花2800萬日圓處分用不到的物資；311東日本大地震後3周，宮城縣累積物資有2/3是災區已不需要的東西，倉儲面積從400坪增至9000坪，還是不夠放。

前年熊本大地震發生後，有現場經驗的網友立刻提醒大家，不要捐二手衣、生鮮食品或送祈福的「千羽鶴」到災區。福岡縣政府也在強震後3天明確表示只接受礦泉水、全新的浴巾等6種物品，其餘一律回絕，婉拒外地志工。

0206花蓮強震地震捐款

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