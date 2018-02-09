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救災捐款怕被「中飽私囊」？ 承辦人出面解答闢謠

2018-02-09 21:20聯合新聞網 綜合報導

花蓮大地震災情嚴重，各界愛心不斷湧入，但也有人質疑救災資訊應該更加透明。記者曾吉...
花蓮大地震災情嚴重，各界愛心不斷湧入，但也有人質疑救災資訊應該更加透明。記者曾吉松/攝影
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花蓮強震造成嚴重災情，許多民眾發揮善心，一同響應捐款救災，但也有人擔心款項沒拿來救災。日前一名社工在批踢踢發文，透露身為莫拉克颱風、高雄氣爆捐款業務的承辦人員，不願看見酸民胡謅言論，才出面說明政府運用善款方式，希望能為大家消除疑慮，甚至保證絕不可能有人「中飽私囊」。

面對許多人詢問「災害捐款如何使用」一事，該承辦人說明政府為統籌運用各界善款，並符合社會責信，會邀請一定比例的民間團體、專家學者及災民代表，共同成立「捐款管理會」以決議事項，而有需求單位須經提案程序爭取經費，再由該會決定是否撥款。

因此，依現行法規，捐款只能用在「非法定救助項目」，而且必須「專款專用」，若有單位申請款項成功時，也須依法進行「徵信」，亦即公告收支情形，除了定期陳報衛生福利部外，也應公布在政府網頁上供民眾檢視，例如高雄市的氣爆捐款徵信網頁

若有沒用完的捐款？以921大地震情況為例，中央政府最後將剩餘款項轉入半官方的「賑災基金會」，並制定管理方式，以處理未來許多中小型的救災需求，而莫拉克颱風十年過去，中央也要求各縣市政府將剩餘款項繳回該基金會，另外各縣市政府收到的專款費用，也大多依循這個模式辦理。

該承辦人根據自身的實務經驗，相當肯定基層工作者的辛勞付出，希望大家能花時間瞭解款項如何拿來使用，而不是以訛傳訛、製造恐慌，並提及政府在運用善款時，即使不見得符合所有人的期待，但他敢掛保證「絕對不會黑心，絕對不會亂用，也絕對不可能中飽私囊跟獲取私利」。

0206花蓮強震捐款地震

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