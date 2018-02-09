持續更新／花蓮強震 葉俊榮：漂亮旅店213房挖洞救人

2018-02-09 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



消防署長陳文龍說，213房是加拿大籍旅客Pete r So蘇煒禧、蕭敏瑜投宿房間，目前已打開一個人可以通過的開口，目前正全力搶救中。記者王長鼎／攝影 分享 facebook 「生命優先，人命很重要。」內政部長葉俊榮今天上午10時在中央災害應變中心表示，包括消防署特搜隊、台中特搜隊及日本支援的JICA搜救隊，三方在漂亮生活旅店213房，從呼吸、心跳及動作都探測到確定有生命跡象。

「這是非常重要再持續搜救的訊息。」葉俊榮說，經各縣市搜救隊隊長會議開會，決定把握黃金72小時，將搜救時間再延長24小時，但是由於從201及213房隔壁破壞結構搜救十分困難，改採由3樓樓板挖洞逐步往下方式作業。

消防署長陳文龍說，213房是加拿大籍旅客Peter So蘇煒禧、蕭敏瑜投宿房間，目前已打開一個人可以通過的開口，目前正全力搶救中。

他說，若是超過黃金72小時搜救時間，依國際慣例，就是屬於人道救援，主要是將罹難者遺體找出，由於現在已探測發現有生命跡象，所以才會決定再延長24小時進行人命搜救。

【中央社╱花蓮9日電】

花蓮強震至今逾58小時，還有漂亮生活旅店房客7人失聯，上午曾偵測到微弱生命跡象，救難隊員由靠近213號房的一側進入倒塌的大樓內搜索，找到疑似213房內的行李箱。

為持續搜索入住在花蓮雲門翠堤大樓漂亮生活旅店213號房的加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝，救難隊員今天上午由靠近213號房的一側進入倒塌的大樓內搜索，國軍救護車也在旁待命。

花蓮縣長傅崐萁今天上午接受媒體訪問時表示，地震發生後至今還有7人失聯，可能都受困在雲門翠堤大樓2樓旅店內。搜救人員發現2樓已擠壓到約30公分空間，還在盡最大努力。

傅崐萁表示，從6日晚間地震發生後到今天上午的57小時內，所有搜救隊員共救出231人、送醫276人、安置所收容791人、不幸罹難10人、失聯7人。失聯的7人中有2人是加拿大籍、5人是大陸籍，很可能都集中在雲門翠堤大樓2樓旅店內的2個房間。

他說，搜救人員目前已從3樓往2樓切開工作面，但切開後發現2樓天花板到地板間約只有30公分距離，導致救援工作困難。可能試圖再從1樓大門打開較大的工作面，讓更多器材能進去，在72小時黃金救援時間內盡最大努力。