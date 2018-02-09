臉書捐新台幣1千萬元 協助花蓮地震災民

2018-02-09 11:02 中央社 台北9日電



歐新社 分享 facebook 強震重創花蓮地區，Facebook（臉書）今天宣布捐出新台幣1000萬元，協助花蓮地震受影響居民重拾生活，這也是臉書首次對台灣捐款。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧說：「Facebook的使命是能提供人們建構社群的能力，讓世界更緊密連結。我們希望這次的捐款可以協助受影響的居民重建家園，也希望能鼓勵更多人利用Facebook傳遞善念、提供資源，和Facebook一起幫助受花蓮地震影響的人們度過難關。」

Facebook發布新聞稿表示，花蓮地震發生後，許多人透過Facebook平安通報站標記自己安全，讓親朋好友安心，更有許多人在Facebook上釋出各項願意提供協助的訊息及地點，幫助需要的人能及時獲得協助。

為了擴大社群正向的影響力，Facebook今天宣布捐出新台幣1000萬元，幫助台灣政府及特別受花蓮地震影響的居民在災後重振生活。Facebook將直接捐款予衛生福利部賑災專戶，藉此辦理關於災民撫慰、安置、生活、醫療及教育的災區重建及扶助事項。

Facebook指出，這次為花蓮地震啟動的Facebook平安通報站包括線上募款及互助訊息發布的相關功能，讓有資源的人們能在災害發生時齊聚在Facebook上，提供援助給需要的朋友。

例如在地震發生後，立即有專業拆除師傅在Facebook平安通報站留言，表示已從台北趕至花蓮準備一起投入當地重振工程。另有知名連鎖健身中心開放花蓮市內店面給需要幫助的居民及前線人員們至館內盥洗或休息，更有許多民宿業者紛紛至Facebook平安通報站留言，共提供超過100間的客房免費住宿，給予第一線的支持援助。

Facebook表示，這次的花蓮地震，Facebook平安通報站上已出現超過千則的互助訊息，許多民眾和團體自發性地提供協助，特別是義工、衣物和食物，而這些正能量的凝聚，正是Facebook所期待的社群樣貌。