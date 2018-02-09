翠堤偵測到生命跡象？傅崐萁：上午二度探測聞到屍臭

2018-02-09 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



花蓮縣長傅崑萁今天早上9點半在震災新聞中心報表示，有關清晨日本搜救隊在翠堤偵測到疑似生命跡象，但人員早上8點二度查看卻聞到屍臭味，表示會再做探測；另有關3處災區外界謠傳違建、建照更新一事，縣府已報警檢方調查，強調若有責任縣府一定負責到底。

傅崐萁說，強震後至今已57小時，總計已有10人不幸罹難，而未來針對受災戶每戶會發放20萬元慰問金，另需要租屋民眾則有每月6000元租屋補助，也會全力協助居民重建家園。

他指出，目前最憂慮的是失聯的7人很可能都在雲門翠堤大樓2樓旅館，201和213兩間房內，但搜救人員進入後發現，地板和天花板受到擠壓，只剩下30公分縫隙，再搜救上非常困難，人員也有安全危險，會盡最大努力再想辦法施救。

另外，清晨日本搜救隊再雲門翠堤大樓偵測到生命跡象，上午8點再次深入探測，人員卻聞到了屍臭味，他說包括台日等搜救隊將繼續探測、確認，不放棄任何希望。

傅崐萁說，目前有各種不同謠傳，指出3災區有違建、建造更新疑慮，縣府已經報請花蓮地檢署做刑事調查，並強調「如有責任全部都會承擔、不會迴避」，也會配合檢方查辦到底。