不要製造麻煩！捐物資要理性 寄送前先了解災民需求

2018-02-09 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



專家籲民眾捐物資要理性。圖為花蓮小巨蛋收容中心。報系資料照記者鄭超文／攝影 分享 facebook 花蓮強震後有大批個人捐贈物資送往收容中心，內有不堪用的破鞋、血跡枕頭、髒被單惹議外，過盛物資對前線的整理是負擔，最後造成浪費。學者表示捐物資務必理性，不輕信網路訊息，寄送前向當地賑災中心了解需求。太多非專業志工蜂擁而來，也不見得加分。

「災區在受苦，你們怎麼可以不收」、「電視都有報災民沒衣服穿、沒水喝」，整理物資的志工說，不只一次被熱心民眾罵，東西丟了就跑，不收還不行。有救難人員說，一波波熱食便當送進帳篷雖感謝，但他們根本吃不完，天雨保護器材優先，只好把民眾愛心放在外淋雨泡水。

有人分享當物資整理經驗，一袋衣服倒出來要折，還要檢查尺寸與季節，2、3個志工要花1小時，很快衣服堆得跟山一樣高，根本沒力氣拆開看裡面有什麼，最後只好整堆又塞回去塑膠袋。

正在花蓮安置中心幫忙的東華大學民族社工系副教授黃盈豪說，物資要有專門人力去做，花人力又吃力不討好。現在物資一車一車送進來，收了又不知送不送得出去，有收到壞掉的鞋、汙損的包包，最後還要回收清掉。

他說，921地震後有人質疑災民為何挑東西，這是因為物資過盛，他看過災區小孩拿球鞋要挑牌子。黃盈豪指出，物資管理有社會行政及社工部門兩面向，清楚把需求品項及數量傳出去，民眾不要在網路亂傳訊息，這兩天不知哪傳出災區缺水，其實不缺，結果礦泉水已堆得像山。

他說，民眾看電視新聞畫面心理受創，捐物資是心靈出口，不能叫他們不要捐。建議若沒辦法捐出有募集的物資，可捐錢讓公部門購買。志工管理也是問題，在花蓮的安置中心有協調心理、諮商師等來服務，但大家都要擠進來，何況只是一般大學生甚至非相關科系。

曾任921震災重建基金會執行長的謝志誠說，近幾年地方政府調度物資能力有很大進步，平時準備及災後來源，若不在分配系統內硬要塞進去，會變成物資系統的負擔。民眾要保持理性，向統一窗口詢問要捐什麼。921震災後也發現許多物資浪費掉了。