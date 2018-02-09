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國民黨台中市長初選民調 盧秀燕險勝江啟臣0.6%出線

內政部提供屋毀災民租屋補貼 每戶最高1.6萬

2018-02-09 09:54聯合報 記者徐偉真╱即時報導

花蓮強震，造成多棟大樓傾斜。記者劉宛琳/攝影
花蓮強震，造成多棟大樓傾斜。記者劉宛琳/攝影
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內政部今天表示，花蓮強震，災民如因地震房屋毀損，內政部將提供房屋租金補貼，每戶依人口計算最高補助1萬6千元；另外，若民眾對震後的建築物有安全疑慮，可以撥打1996內政服務熱線，政府會儘速派遣評估人員初步緊急判定建物安全性，以確保民眾生命財產安全。

內政部表示，為了避免餘震對於已受損的建築物造成二次災害，內政部已請花蓮縣政府會同建築師公會、土木及結構技師公會成立危險建築物緊急評估服務團隊，派遣專業技師及建築師於短時間內針對受損建築物的損害程度進行初步緊急判定，以告知民眾是否暫時停止使用該建築物。

內政部表示，截至2月8日，花蓮縣政府已動員約50位評估人員，除協助現場救災外，已辦理14件受損建築物評估，其中5件倒塌建築物張貼紅色危險標誌，並將派人逐步清查公寓大廈外牆剝落情況，另外在災損建築物部分，民眾可循都市更新或危老重建方式辦理，並逕向當地主管機關提出申請，且內政部將專案輔導花蓮縣政府成立重建輔導團，內政部也將補助地方政府協助災民辦理受災危險建築物拆除工程，請受災縣市主管建築機關依「災害後危險建築物緊急評估辦法」辦理緊急評估(鑑定紅黃單)並收集拆除同意書，審查需求經費，儘速送內政部彙送行政院核定。

強震損害多處道路，內政部表示，前瞻建設計畫中「提升道路品質計畫」第一期106至107年度編列預算82億元，現行已核列68.9億，後續將可透過該計畫協助花蓮縣政府進行市區道路災損修復，營建署將成立專案團隊並積極主動至災區優先協助地方政府進行改善。

內政部災損強震0206花蓮強震

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