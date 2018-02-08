花蓮地震3危樓 9日清晨6時拆除

2018-02-08 22:56 中央社 花蓮縣8日電



花蓮縣府今天晚上發布簡訊表示，0206震災的危險建築物包括統帥大飯店、白金雙星大樓、吾居吾宿大樓，共3棟建築物將於9日上午6時，執行拆除作業，以維公共安全。

位於雲門翠堤社區大樓的救災前進指揮中心指揮官，花蓮縣消防特搜隊長陳秋銘接受中央社記者訪問表示，雲門翠堤的搜救行動持續，不會停止。目前，還有7人失聯。

依據花蓮縣災害應變中心晚間10時提供名單，這7人為「漂亮生活旅店」住客，包括住在213房的加拿大籍PeterSo（蘇煒禧、蕭敏瑜）2人，及住在201房的一家5口的中國大陸籍旅客楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然。

被分配負責搜救雲門翠堤的台北市義勇特搜隊員，接受中央社訪問表示，漂亮生活旅店空間被嚴重擠壓，侷限搜索的行動力，必須以破壞器材破壞結構後，徒手搬運障礙物才能找人。

花蓮雲門翠堤大樓因強震傾斜，至今還有7人失聯，為把握黃金72小時救災時間，日本政府專家小組今天帶來兩台新型生命探測儀，並教導台灣救災單位使用，盼能搶救最後受困者。