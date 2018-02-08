親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮大震災情慘
花蓮強震撼全台
全台救災動起來
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
寒流發威凍全台
政治
軍事
綜合

花蓮地震3危樓 9日清晨6時拆除

2018-02-08 22:56中央社 花蓮縣8日電

花蓮縣府今天晚上發布簡訊表示，0206震災的危險建築物包括統帥大飯店、白金雙星大樓、吾居吾宿大樓，共3棟建築物將於9日上午6時，執行拆除作業，以維公共安全。

位於雲門翠堤社區大樓的救災前進指揮中心指揮官，花蓮縣消防特搜隊長陳秋銘接受中央社記者訪問表示，雲門翠堤的搜救行動持續，不會停止。目前，還有7人失聯。

依據花蓮縣災害應變中心晚間10時提供名單，這7人為「漂亮生活旅店」住客，包括住在213房的加拿大籍PeterSo（蘇煒禧、蕭敏瑜）2人，及住在201房的一家5口的中國大陸籍旅客楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然。

被分配負責搜救雲門翠堤的台北市義勇特搜隊員，接受中央社訪問表示，漂亮生活旅店空間被嚴重擠壓，侷限搜索的行動力，必須以破壞器材破壞結構後，徒手搬運障礙物才能找人。

花蓮雲門翠堤大樓因強震傾斜，至今還有7人失聯，為把握黃金72小時救災時間，日本政府專家小組今天帶來兩台新型生命探測儀，並教導台灣救災單位使用，盼能搶救最後受困者。

縣政府今天晚上發簡訊表示，為避免在強震中坍塌傾斜的國盛六街2、4號（白金雙星大樓）、國盛六街41號（吾居吾宿大樓）、統帥飯店災害擴大，明天清晨6時將展開大規模機具開挖。

花蓮縣府今天晚上發布簡訊表示，0206震災的危險建築物包括統帥大飯店、白金雙星大...
花蓮縣府今天晚上發布簡訊表示，0206震災的危險建築物包括統帥大飯店、白金雙星大樓、吾居吾宿大樓，共3棟建築物將於9日上午6時，執行拆除作業，以維公共安全。 陳柏亨／攝影
分享

強震統帥飯店統帥大飯店
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開

2018-02-08 21:26

日籍夫婦決定留在台灣 與災民一起重建新家

2018-02-08 21:55

花蓮強震救援難在哪？大樓傾斜引發搜救人員暈眩

2018-02-08 20:54

花蓮地震 日本雅虎一天募破3400萬日圓

2018-02-08 22:47

花蓮震災後 各地急診科醫師前往第一線

2018-02-08 21:05

拒陸卻接受日方援助？府：因日本有高階生命探測儀

2018-02-08 18:25

與災民共餐 傅崐萁被蔡英文虧「你拿太多碗了吧」

2018-02-08 20:18

雲翠大樓發現女看護遺體 被壓在衣櫃來不及逃生

2018-02-08 18:33

缺德！花蓮強震物資短缺 卻有人丟血枕頭到物資中心

2018-02-08 17:20

花蓮震災任務結束 新北消防首批搜救隊8日晚返回新北

2018-02-08 23:37

花蓮強震 國防部派出兵力超過千人次

2018-02-08 23:09

花蓮地震40國表慰問 外交部感謝

2018-02-08 22:22

花蓮震災捐款湧現 165官網提醒民眾防詐

2018-02-08 22:22

花蓮震災 朱立倫捐100萬 侯友宜捐月薪16萬

2018-02-08 21:48

花蓮地震 陳美伶：慰問金須春節前發放

2018-02-08 21:47

花蓮強震 葉俊榮：危險建物加強管制 避免二次災害

2018-02-08 21:17

蔡英文總統夜宿花蓮 撫慰安定災民

2018-02-08 21:03

花蓮震災 海外捐款專戶公布

2018-02-08 20:53

「鐵雄」救災首役就建功 領犬員開心又揪心

2018-02-08 20:34

蔡英文慰問災民 和傅崐萁一起摸狗

2018-02-08 20:19

陸家屬心急致電花蓮各旅館 找的竟是失聯「雲翠4大1小」

2018-02-08 20:06

為花蓮地震募捐 日本雅虎專頁逾萬人解囊

2018-02-08 20:01

花蓮強震雲門翠堤大樓 發現菲籍看護美樂蒂

2018-02-08 19:57

統帥倒塌都因軟腳蝦 建築師：答案太簡化

2018-02-08 19:57

強震過後衍生法律爭議 法扶可諮詢

2018-02-08 19:52

台日友好 統帥脫困日本客想捐款助花蓮

2018-02-08 19:50

0206花蓮強震／蔡英文與災民一起晚餐 今夜宿花蓮

2018-02-08 19:35

花蓮強震！企業送暖助賑災 愛心捐款名單出列

2018-02-08 19:30

震後屋斜增難度 搜救人員要克服頭暈

2018-02-08 19:23

花蓮強震／探測器尚未找到活體 日搜救隊離開雲翠現場

2018-02-08 18:38

持續更新／花蓮強震 尋獲菲籍外傭 死亡增為10人

2018-02-08 18:36

花蓮搜救立功 搜救犬「鐵雄」可望加菜升官

2018-02-08 18:07

蔡英文總統下午再到花蓮勘災 安慰災民

2018-02-08 18:06

蔡英文探視 災民關心永遠安置問題希望能回家拿東西

2018-02-08 17:57

花蓮地震萬戶停水 台水搶修擬深夜供水

2018-02-08 17:40

這次不是詐騙！宜蘭老翁奔銀行提領60萬欲賑災

2018-02-08 17:37

消防署獲贈中型巴士 當搜救犬專車

2018-02-08 17:20

蔡英文抵雲翠 災民悲喊「給我們一個家吧」

2018-02-08 17:17

影／花蓮強震 高市特搜小隊長回家鄉救災「全力協助」

2018-02-08 17:11
看更多

熱門文章

公司捐百萬助花蓮 他怨：沒尾牙沒年終 只有一盒餅

2018-02-08 09:20

花蓮強震第9名死者在瓦礫堆露出一隻手 搜救人員含淚開挖

2018-02-08 08:29

拒陸卻接受日方援助？府：因日本有高階生命探測儀

2018-02-08 18:25

與災民共餐 傅崐萁被蔡英文虧「你拿太多碗了吧」

2018-02-08 20:18

整理包／6.0強震撼花蓮 搶救進度、災情總覽

2018-02-08 18:40

花蓮強震後 市中心舊遠百大樓鋼筋外露恐倒塌

2018-02-08 12:30

持續更新／尋獲失聯看護遺體 花蓮強震增至10死

2018-02-08 18:40

援助震災 紀錄片導演：拜託藝人們 別再發文募物資

2018-02-08 01:37

「所受的恩惠 遠超過付出」 救災女警感性發文謝民眾

2018-02-08 02:31

921後蓋的房子就安全？ 專家點出最重要關鍵年

2018-02-08 10:33

地震發生正在洗澡或上廁所 下一步該做什麼

2018-02-08 12:59

花蓮強震後 他收到一封韓國飯店的洋蔥郵件

2018-02-08 12:59

影／手機簡訊讓他逃一死：「女兒還小，我不能死 」

2018-02-08 13:02

惜惜！統帥立功搜救犬「鐵雄」不堪災區濕冷 右耳發炎

2018-02-08 09:57

宜蘭情侶送暖 「我不會救災但會做早餐」

2018-02-08 14:28

來台考察遇地震 韓國地質專家也嚇到

2018-02-08 11:01

救災到今夜為止 傅崐萁：明天一早開挖拆危樓

2018-02-08 15:37

還原受災狀況 雲翠、統帥大樓3D模型看這裡

2018-02-08 12:53

花蓮強震／援軍來了！日本7人搜救隊帶著裝備投入搜索

2018-02-08 15:33

持續更新／花蓮強震 失聯大幅下修為25人

2018-02-08 13:43

持續更新／花蓮強震 雲翠櫃台找到遺體 消防員：只有腳露出來

2018-02-08 11:03

【重磅快評】軟腳樓，絕不是老天爺安排的「恐怖巧合」

2018-02-08 13:08

取得雲翠大樓監視器 失聯7人當晚入住旅店就沒離開

2018-02-08 21:26

影╱救災人員最暖後盾 嘉義民眾開車8小時寒夜送雞湯

2018-02-08 02:26

地震後牆壁安全嗎？專家「拿10元硬幣自我檢測」

2018-02-08 15:38

地震紅人王明仁又指「亞泥居民將被活埋」 慘遭臉書封鎖

2018-02-08 22:15

花蓮6.0地震若發生在台北 李鴻源：恐倒4千棟房子

2018-02-08 11:15

國防部修法 預校國高中部學生皆可免試升讀官校

2018-02-08 12:17

翠堤大樓凌晨新發現1女性遺體 疑躺床上遭天花板塌壓

2018-02-08 04:10

早上連3次顯著有感餘震！花蓮最大震度6級

2018-02-08 09:25

呂秋遠：請不要叫台灣鬼島 不然上天不會愛它

2018-02-08 02:03

「我家狗兒救了我」 收養小幼犬 地震示警救女主人

2018-02-08 12:15

竹東人送愛連夜趕車 凌晨近4點到花蓮

2018-02-08 14:50

企業踴躍捐款 救助災民

2018-02-08 01:01

看護罹難 日籍夫婦哽咽：如果有下輩子 要跟她說聲謝謝

2018-02-08 21:55

那夜強震…他們截肢 「堅持下去 活著就有希望」

2018-02-08 08:00

特搜隊伍裡的「神雕俠侶」 南北相隔災區短聚吃漢堡

2018-02-08 10:56

缺德！花蓮強震物資短缺 卻有人丟血枕頭到物資中心

2018-02-08 17:20

影／外交部秀新護照小祕密 強調效力絕對沒問題

2018-02-08 13:50

昨深夜最大規模5.7餘震 氣象局：有助地震衰減

2018-02-08 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top