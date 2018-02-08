花蓮地震 日本雅虎一天募破3400萬日圓

2018-02-08 22:47 中央社 台北8日電



日本雅虎網站（Yahoo! Japan）今天開設花蓮地震募款專頁，不到一天已募得超過3400萬日圓（約新台幣911萬元），捐款人數逾4萬4000人，不少日本網友留言為台灣加油打氣。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區數棟大樓傾斜坍塌及道路龜裂，目前已知10死272傷7失聯；日本雅虎網站今天開設「台灣東部地震 緊急支援募金」專頁進行募款。

日本雅虎將根據募得款項，捐出同樣金額的善款，公司捐款上限500萬日圓；至日本時間8日晚上6時40分已達上限，但募款活動仍在持續，剩餘21天。

截至台灣時間8日晚上10時左右，日本雅虎的花蓮地震募款專頁已募得超過3414萬7928日圓，捐款人數達4萬4528人。

不少日本網友在募款專頁留言大喊「台灣加油」、「花蓮加油」；另有日本網友表示，在日本地震中感受到了台灣人的溫暖，非常感謝台灣人。

不過，也有台灣網友留言呼籲日本朋友們不必捐款，原因是這次的花蓮大地震雖然嚴重，但台灣企業名人及政府的捐助已經大致足夠重建花蓮，日本朋友們的捐款也許會有多餘，到時候可能不知道該如何還給日本，因此希望日本能把這些錢以後拿去幫助更多需要幫助的人。